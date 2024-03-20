وضع حجر الأساس لمجمع الإسكاني الخدمي لمحاميي الفيوم (صور)

قام أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم وعبدالحليم علام النقيب العام للمحامين بوضع حجر الأساس لمجمع إسكاني خدمي لمحاميي الفيوم بمدينة الفيوم الجديدة على مساحة 10 أفدنة، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور د.محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس عماد سعد حمودة عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمهندس خالد نايف رئيس جهاز تنمية الفيوم الجديدة، والأستاذ حازم طه نقيب محاميي الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومحاميي الفيوم.

وعقب وضع حجر الأساس، أكد محافظ الفيوم أهمية توفير السكن المناسب لمختلف فئات المواطنين بالمناطق المخصصة لها من قبل الجهات ذات الصلة، مشيرا الى أن المجمع الإسكاني الخدمي لمحاميي الفيوم، يأتي بأحد المناطق الواعدة على أرض المحافظة، متمثلة في الفيوم الجديدة، وما تتمتع به المنطقة من ميزات نسبية وخدمية متنوعة، مما يجعلها منطقة جذب لتنفيذ العديد من المشروعات، سواء الخدمية منها أو التنموية.

من جانبه، أعرب النقيب العام للمحامين، عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، لمشاركته في وضع حجر الأساس لمجمع الإسكان الخدمي للمحامين بمدينة الفيوم الجديدة، ودعمه المستمر للنقابة الفرعية للمحامين بالفيوم، مثمنًا جهود المحافظ فى مساندته في إجراءات تخصيص قطعة الأرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى سيتم إنشاء المجمع السكني عليها، مؤكدًا حرص النقابة العامة للمحامين للعمل بشكل متكامل مع الأجهزة ذات الصلة، لتنفيذ مشروع المجمع السكنى الخدمي لحاملي الفيوم، تبعًا للاشتراطات اللازمة، ووفقًا للجداول الزمنية المقررة.

فيما أوضح نقيب محاميي الفيوم أن مجمع الإسكان الخدمي لمحاميي الفيوم، بمدينة الفيوم الجديدة، يأتي على مساحة 10 أفدنة، ويضم عدد 18 بلوكا سكنيا، تضم 342 وحدة، بجانب المواقع التجارية "مول تجاري"، ونادي رياضي بحمام سباحة، ونادي اجتماعي، ومستشفى، ومسجد، ومنطقة للأنشطة التعليمية، وأخرى للأنشطة الترفيهية والعاب الأطفال، ومساحات خضراء، مشيرًا إلى أن البناء سيكون على مساحة 25% من المساحة الكلية للأرض والأنشطة الخدمية والتجارية على مساحة 20%، ومدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات.

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