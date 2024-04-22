تنفيذ 75 مشروعًا لإنشاء الكبارى وتبطين الترع ضمن "حياة كريمة" بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تنفيذ 75 مشروعًا لإنشاء الكباري وتبطين الترع بقرى مركزي إطسا ويسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بإجمالي تكلفة 280 مليون جنيه، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة الري وتأهيل الترع، حفاظًا على مياه الري ومنعًا لهدرها، والعمل على وصولها للنهايات لري الأراضى الزراعية.

75 مشروعًا لإنشاء الكباري وتبطين الترع

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 49 مشروعًا لأعمال الكباري وتبطين الترع بقرى مركز إطسا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بواقع إنشاء وإحلال وتجديد 34 كوبري، و15 مشروعًا لتبطين الترع، مشيرًا إلى أن أعمال الكباري شملت إحلال وتجديد كباري: ري النصف على بحر أبوالمير بمطول، وري هدار رقم (2) على بحر قلهانة، وكباري القبالي (2)، والعلو، والمحاوش، والخمس، وإسحق، والماسورة على بحر أبوالمير، وكباري (1) و(2) و(3) على بحر الغابة، وكوبري عزبة قطب الحنبولي على بحر العوينات، وكوبري عزبة شكري على بحر البشوات، وكوبري مصرف الطيور الوسطاني بقصر الباسل، وكوبري مصرف الطيور الكبير بقلمشاه.

كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكباري: مصرف الشحات بعزبة بطرس، وكوبري علي مصرف الروس، وكوبري فم العاليا وأبو دياب بقلهانة، وكوبري نهاية بحر قلهانة، وكوبري مصرف حوض الغرب بمنية الحيط، وكوبري مصرف الطيور الوسطاني، وكوبري هويدي، والصعايدة بالقاسمية، وكوبري ري المشرك بالغرق، وكوبري هدار الجوهري على بحر الغابة، وكوبري بحر الغرق عند مدخل عزبة مغيب، وكوبري عزبة البربر على بحر الغابة، وكوبري مدخل عزبة شكري على بحر البشوات، وإنشاء كوبري مصرف أبوعوض الرئيسي بأبوجندير، وكوبري على مصرف الحجر، وكوبري مصب مصرف زيدان بطريق الغرق / حويل، وكوبري مصب مصرف سيف الدين علي طريق تطون / قلمشاه، وكوبرى فم بحر دفنو عند نصبة البرق، وكوبرى نصبة البرق على بحر عروس.

وأضاف المحافظ، أنه جار تنفيذ أعمال تبطين العديد من الترع والمجاري المائية بنطاق مركز إطسا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتشمل تنفيذ تبطين بحر المنيا الغربى من الفم الى النهاية، وبحر الجرجبة من ك 6.950 إلى ك 12.950 بطول 6 كم، وتبطين الجنابية اليمنى الأولى لبحر قصر البنات، وتبطين بحر العوينات وامتداده من الفم للنهاية بطول 8.244 كم، وبحر أبوالمير من الفم الى النهاية، وبحر زنكت من الفم الى النهاية، وبحر سيف الدين من الفم الى النهاية، وتبطين الجانبية اليسري الأولى لبحر الجرجبة، والجانبية اليسري الثانية للبحر نفسه، والجنابية اليمنى الثانية لبحر قصر البنات، والجنابية اليمنى الرابعة للبحر نفسه، وبحر دانيال الشرقى من الفم والنهاية بطول 1.162كم، وبحر دانيال الغربى من الفم والنهاية بطول 1.161 كم، وتبطين بحر اللحف من الفم بطول 3.940 كم، وجنابيات بحر الجرجبة الأولى.

وكشف محافظ الفيوم، أنه في قرى مركز يوسف الصديق تم الانتهاء من أعمال 26 مشروعًا لأعمال الكباري وتبطين الترع، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بواقع إحلال وتجديد وإنشاء عدد 13 كوبري، وتبطين عدد 13 مجرى مائي، حيث شملت الأعمال إحلال وتجديد كباري، ري الصبيحي، وري الفلاح بالمشرك، وإحلال وتجديد كوبري ري الصعايدة، وكوبري صرف الفلاح، وكوبري صرف الصبيحي، والمشرك على بحر المشرك، والموالك وأبو سلمان، والشيخ سليمان على بحر النزلة، وكوبري بحر جبل سعد، وكوبري اللواج صالح الجنابية الاولى لبحر البنات، بجانب إنشاء كةبري برياش (زكي حبشي) بالشواشنة، وكوبري الجحاشية بقرية النزلة.

وتابع المحافظ، أنه تم تنفيذ أعمال تبطين لعدد من المجاري المائية، بنطاق قرى مركز يوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وشملت تبطين الجنابية اليمنى الثالثة لبحر قصر البنات بالحامولي، وتبطين بحر أبوجندير من الفم الى النهاية بنطاق مركز يوسف الصديق، وتبطين بحر جبل سعد بقصر الجبالي، وتبطين بحر دانيال العمومى من الفم حتى النهاية بطول 2.754 كم، وتبطين بحر الحمام بالمشرك قبلي، وتبطين بحر المشرك العمومي، وتبطين جنابية البشوات اليسرى الاولى من الفم للنهاية بطول 2.325 كم بنطاق قرية المشرك قبلي، وتبطين مسقة خلاف بنطاق القرية نفسها، وتبطين الجنابية اليمنى الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة لامتداد قارون.

تبطين الترع

تبطين الترع

تبطين الترع

تبطين الترع