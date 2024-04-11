الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تشييع جثمان شاب عُثر عليه مقتولًا داخل أرض زراعية بالفيوم

تشييع جثمان شاب عُثر
تشييع جثمان شاب عُثر عليه مقتول داخل أرض زراعيه بالفيوم

شيع المئات من أهالي مركز إطسا بمحافظة الفيوم، جثمان الشاب عبد الناصر جمال  17 سنة ومقيم بعزبة الشبلي التابعه للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، إلى مثواه الأخير وسط حزنًا شديد وبكاء وصرخات على فراق أحد ابناء العزبة والذي عُثر على جثته مقتولا داخل أرض زراعية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم،  إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد العثور على جثة شاب مقتول وملقى بارض زراعيه بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثة ووضعها بمشرحة مستشفى اطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

حيث كشفت التحريات الأولية، أن الشاب  يعمل على "توك توك" وجرى استدراجه من قبل مجهولين، من منطقة فوز إلى الشبلى ليلًا، ثم أنزل اللصوص الشاب من التوك توك" وضربوه بآلات حادة على منطقة الرأس والظهر والبطن، وسرقوا "التوكتوك" وألقوا بجثمان الشاب  في أحد الحقول الزراعية، جرى نقل جثة الشاب  إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وأخطرت النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

تشييع جثمان شاب
تشييع جثمان شاب
تشييع جثمان شاب
تشييع جثمان شاب
تشييع جثمان شاب مركز اطسا الفيوم جثمان شاب ع ثر عليه مقتول داخل أرض زراعيه بالفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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تشييع جثمان شاب عُثر عليه مقتولًا داخل أرض زراعية بالفيوم

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