الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وفاة مصاب جديد من ضحايا حريق منزل بالفيوم

أحد الضحايا
أحد الضحايا

ارتفع عدد المتوفين بحادث حريق منزل بقرية منقار التابعة لمركز إبشواي بالفيوم، إلى شخصين، حيث لقيت فتاه  تدعى"إيه سامح رشاد" 16 سنة  مصرعها، جراء الحريق الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة إبشواي، جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بنشوب حريق بمنزل بعزبة منقار بدائرة المركز ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ولكن بعد أن تفحم جسد شخص يدعى "عبد الرحمن عصمت رشاد" 30 سنة لقي مصرعه، كما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة، وقادها الرائد أنور المصري رئيس مباحث المركز، أن حريق نشب بمنزل طابق واحد ومبني بالطوب الأبيض (البلوك)، وأثناء تواجد الأشخاص بالمنزل انفجرت أسطوانة الغاز المنزلي، مما أدى ذلك إلى اشتعال النيران بالمنزل، مسفرًا ذلك عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة مصاب ضحايا حريق منزل بالفيوم اللواء ثروت المحلاوي مأمور مركز شرطة إبشواي الفيوم

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