الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

وفاة شاب بلدغة ثعبان أثناء عمله بحصاد محصول القمح في الفيوم

جثة - آرشيفية
جثة - آرشيفية

لقى شاب في العقد الثاني من العمر، مصرعه إثر إصابته بحالة إعياء بسبب لدغة ثعبان، أثناء عمله بدرس محصول القمح دائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا بورود إشارة من مستشفى اطسا المركزي، مفادها وصول “سلومه محمد سليمان " 22 عاما - ويقيم دائرة المركز”، مصاب بحالة إعياء إثر لدغة ثعبان.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والد الشاب “محمد سليمان - 52 سنة  ويقيم بذات الناحية”، قرر بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بأرضه الزراعية بذات الناحية لدغة ثعبان؛ ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، ونفي الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفاة شاب لدغة ثعبان حصاد محصول القمح الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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