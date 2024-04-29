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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الأم تلحق بابنها.. ارتفاع عدد حالات الوفاة في حريق منزل بالفيوم لـ إثنين

حريق منزل بالفيوم
حريق منزل بالفيوم

ارتفع عدد المتوفيين في حريق منزل بقرية منقار بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، حيث لقيت سيدة تدعى "هالة ناصر"  في العقد السادس من عمرها مصرعها منذ قليل لتلحق بنجلها الذي توفي أمس متأثرا بإصابته في الحريق الذي نشب نتيجة انفجار أسطوانة غاز في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وحرر محضر بالواقعة.

ونتج عن هذا الحريق المروع الذي اندلع في المنزل،  3 حالات وفيات وهم "عبد الرحمن عصمت 30 عاما، آية سامح رشاد، وهاله ناصر، 60 عاما، و3 مصابين الحالة الصحية لهم مستقرة.

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم،  إخطارا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة إبشواي، جاء مفاداه ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بنشوب حريق بمنزل بعزبة منقار بدائرة المركز ووجود مصابين.

انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ولكن بعد أن تفحم جسد شخص يدعى "عبد الرحمن عصمت رشاد" 30 سنه لقي مصرعه كما أصيب 3 آخرين بجروح خطيرة.

وكشفت التحريات الأولية أن حريق نشب بمنزل طابق واحد ومبني بالطوب الأبيض (البلوك) وأثناء تواجد الأشخاص بالمنزل انفجرت أسطوانة الغاز المنزلي أدى ذلك إلى اشتعال النيران بالمنزل مسفرًا ذلك عن مصرع شخص وإصابة 3.

ارتفاع عدد حالات الوفاة في حريق منزل الفيوم انفجار أسطوانة غاز مستشفى الفيوم العام اللواء ثروت المحلاوي مركز شرطة أبشواى

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