محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يفتتحان الملتقى التوظيفي الأول للخريجين

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس الجامعة، فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لخريجي الجامعة والتعليم الفني، الذي يُقام على مدار يومي 29 و30 أبريل الجاري، تحت رعاية وزارتي العمل، والتعليم العالي، وبالتعاون مع مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة 36 شركة من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية، لتوفير 1500 فرصة عمل للخريجين.

الملتقى التوظيفي الأول للخريجين

وفي كلمته، وجَّه محافظ الفيوم، الشكر لرئيس الجامعة وفريق العمل المنظم لفعاليات ملتقى التوظيف الأول، على التنظيم الجيد وخروج الملتقى بهذا الشكل المثالي، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة في التشبيك بين المركز الجامعي للتطوير المهني من جانب، ومختلف الشركات والمؤسسات الصناعية من جانب آخر، لتخريج طالب قادر على اقتحام سوق العمل، من خلال الاستفادة من الكفاءات العلمية والإدارية المتميزة بجامعة الفيوم.

وثمَّن الأنصاري، جهود الشركات والمؤسسات الصناعية الراعية والمشاركة في فعاليات الملتقى، مؤكدًا أن مشاركتهم في ملتقى التوظيف وعرض فرص العمل المتاحة في هذه المنشآت الصناعية، يعكس الشفافية والنزاهة الموجودة، ويعطي للطلاب نظرة مستقبلية إيجابية.

ولفت المحافظ، إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن مصر تؤهل نفسها كدولة بنية معلوماتية غير مسبوقة، وما سيتيحه ذلك من فرص عمل كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، موجهًا الشباب والطلاب إلى ضرورة الاجتهاد والمثابرة والتدريب الجيد والتعليم المستمر، حتى يكونوا مؤهلين لسوق العمل، مضيفًا أن من يريد أن يكون لديه مستقبلًا متميزًا لا بد له أن يكد ويتعب ويستغل قدراته وينميها، مع اقتناص جميع الفرص المتاحة والاستفادة من التدريب والتعليم المستمر في مجال تخصصه.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لديها القدرة على التعامل مع مختلف أنواع الأنشطة الزراعية والصناعية، وهي حاضنة ممتازة للعديد من الشركات والأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى التعاون الوثيق بين المحافظة وجامعة الفيوم في مختلف المجالات، ومنها مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال الاستفادة من الكفاءات العلمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات، وتنفيذ عدد من التطبيقات التي تعتمد عليها المحافظة.

توفير فرص عمل للشباب

من جهته، رحَّب رئيس الجامعة، بمحافظ الفيوم، مقدمًا له الشكر على مساندته ودعمه الدائم للجامعة، ومثمنًا جهوده البناءة لإنجاح هذا الملتقى التوظيفي الذي نحن بصدده اليوم، والذي يستهدف توفير فرص عمل للشباب من خريجي كليات الجامعة، تتوافق ومتطلبات سوق العمل، من خلال رؤية لمتطلبات السوق الخارجي، وإعداد خريج قادر على المنافسة والتميز.

كما رحَّب رئيس الجامعة، بالرعاة والمشاركين بالملتقى، مشيدًا بدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومسئولي وحدة متابعة الخريجين بجامعة الفيوم، مشيرًا إلى أن عقد الملتقيات التوظيفية يسهم بشكل كبير في بناء جسر من التواصل بين الجامعة والخريجين، وفتح آفاق الحوار الهادف والبناء حول المشكلات والتحديات التي تواجه الخريجين بسوق العمل، وكيفية التغلب عليها في ظل المستجدات والتحديات الراهنة.

وأوضح رئيس جامعة الفيوم، أن الملتقى يأتي فى إطار رؤية الجامعة لمبادرات التشغيل والتدريب لطلابها وخريجيها، وتوافقًا مع خطة الجامعة في سعيها الدائم لتطوير المنظومة التعليمية وفق متطلبات سوق العمل، كما أن الملتقيات التوظيفية تعد أحد أوجه التكامل بين الجامعة والمحافظة والقطاع الخاص، في إطار منظومة العمل التشاركي بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى لمزيد من تدريب خريجيها، لتأهيلهم لسوق العمل، فضلًا عن العمل لتطبيق مشروعات التخرج الخاصة بطلابها ضمن خطة مدروسة بما يعود بالنفع على المجتمع.

تأهيل الطلاب لسوق العمل

وأكد رئيس جامعة الفيوم، حرص الجامعة على استحداث كل متطلبات التأهيل للخريجين، حيث تم إنشاء مركز التدريب المهني، لتأهيل وتدريب طلاب الجامعة على اكتساب المهارات العملية، وتوفير بيئة اتصال بين الطالب وسوق العمل خلال فترة الدراسة، مشيرًا إلى أهمية إعداد الخريج حتى قبل التحاقه بالدراسة الجامعية، من خلال إكسابه مهارات التعامل مع التكنولوجيا والأنظمة العملية والعلمية الحديثة.

وعلى هامش الملتقى، افتتح محافظ الفيوم، ورئيس الجامعة، أقسام ملتقى التوظيف الأول برحاب جامعة الفيوم، والذي يضم أجنحة 36 شركة راعية ومشاركة بالملتقى، كما افتتحا وتفقدا معرض التفكير والابتكار لمنتجات طلاب كليات جامعة الفيوم، الذي ينظمه مركز متابعة الخريجين، لترسيخ ثقافة العمل الحر وتشجيع الطلاب على تبني مشروعات ريادة الأعمال، حيث يضم مشروعات تخرج، ومشغولات ومنسوجات يدوية، وأعمال السجاد، ومنحوتات فنية خشبية، ولوحات فنية، وأعمال التريكو والتطريز، ومستحضرات طبية وغيرها.

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