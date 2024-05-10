بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد الحصرى بمنشاة حلفا بالفيوم (صور)

أدى أحمد شاكر سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم نائبًا عن المحافظ، صلاة الجمعة من مسجد الحصري، ورافقه أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وعبدالحميد عبدالمولى سكرتير عام المركز وبحضور الدكتور محمود طه الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ أحمد محمود عبداللطيف مدير اوقاف إطسا، ونواب البرلمان، وعدد من ائمة رجال الأوقاف، وأهالي القرية بمسجد الحمد الحصري بمنشاة حلفا بقرية مطول.

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد الحصري بمنشاة حلفا



جدير بالذكر أنه، تم إعادة بناء وترميم المسجد على مساحة ٤٠٠ م٢ وبتكلفة ٥ ملايين جنيه ويضم مصلى للرجال ودورة مياه فضلا عن فرشه وتجهيزه على الوجه الأمثل.

وأشاد رئيس المركز بالجهود الذاتية من أهالى القرية ورجل الأعمال السعودي عبدالعزيز عبدالكريم الجبيلي وابنه محمد رحمهما الله فى تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والاستفادة من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد.

كما نقل "شاكر" تحيات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم إلى مواطنى مركز أطسا والحضور الكريم، وقام بشكر جميع القائمين والمشاركين والمتبرعين والممولين فى إتمام إنشاء هذا المسجد العظيم.

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