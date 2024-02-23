مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل صيد العقارب "غادة عبدالرازق"

انتهت الفنانة غادة عبد الرازق من تصوير ما يقترب من 40% من مشاهدها ضمن احداث مسلسلها الرمضاني الجديد صيد العقارب ٢٠٢٤، والذي تنافس خلاله وسط كوكبة من النجوم .

تفاصيل شخصية غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب

وتقدم غادة عبد الرازق بتجسيد شخصية "عائشة" والتي تعمل بالتجارة في سم العقارب، وتتعرض لمجموعة من المواقف والمكائد طيلة أحداث المسلسل، وخلال أحداث المسلسل تكون بين عائلتى ضرغام والغول علاقة صداقة كبيرة ونسب، إلا أن هذه الصداقة تتحول إلى عداوة كبيرة وتدخل العائلتان فى صراعات كبيرة تقودها غادة عبد الرازق بسبب أمور تطورت بينهما وتسببت في مشاكل، وذلك فى إطار مثير ومشوق.

العمل دخل مخرجه خلال الايام القليلة الماضية بالانتهاء من قدر كبير من المشاهد واعمال المونتاج الخاصة بها ليكون جاهز للعرض في رمضان بشكل كامل وان ينتهي من تصويره في اول ايامه .



قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب حوّل الفنانة غادة عبد الرازق التي تحاول الانتقام من عائلة زوجها الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء الشهير بـ"جاميكا" ووالده الفنان رياض الخولي، بعدما كانوا سبب في قتل شقيقها الذي من المقرر أن يجسد دوره الفنان محمد علي رزق، ضمن أحداث العمل الفني "صيد العقارب"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.



ابطال مسلسل صيد العقارب



العمل من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنانة سيمون، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري، كل هؤلاء يتلقون تحت قيادة المخرج أحمد حسن الشهير بـ"ميشو"، ومن تأليف باهر دويدار.