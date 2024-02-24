السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

حالة من الرواج الكبير، حققتها النجمة غادة عبدالرازق، التى تشارك خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، من خلال مسلسل "صيد العقارب" واستطاعت أن تتصدر الترند فور طرح التريلر والبوسترات الدعائية التشويقية للمسلسل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضة على منصة WATCH IT الرقمية.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

ازاداد البحث عن مواعيد عرض حلقات مسلسل "صيد العقارب" وقصته وقائمة أبطاله، وباتت غادة، تريند محرك البحث العالمي "جوجل"، وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة انها ظهرت بـ "لوك" مميز، واحتوى التيزر الرسمي لمسلسل "صيد العقارب" على العديد من اللقطات التشويقية المليئة بالصراعات، وهو ما ترصده إليكم "الدستور" فى السطور التالية.

وفى سياق متصل، طرحت شركة فينومينا، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمى المبدئي للمسلسل خلال الأيام القليلة الماضية تمهيدًا لانطلاق الحملة الدعائية الكاملة للمسلسل عبر منصات التواصل الاجتماعى والقناة العارضة للمسلسل، فى الوقت الذى يسعى خلاله المخرج أحمد حسن، لإنهاء كل مشاهد المسلسل، إذ تم تصوير عدد كبير من الأحداث في أكثر من منطقة منها الطريق الصحراوي، مصر الجديدة، مدينة السادس من اكتوبر، بالاضافة إلى جاردن سيتي وهو الديكور الرئيسي لمنزل غادة عبدالرازق خلال الأحداث.

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قصة مسلسل صيد العقارب 

صيد العقارب يحتوى على 30 حلقة، وينضم إلى قائمة الأعمال الإجتماعية التشويقية المليئة بالغموض، حول صراع بين عائلتين هما ضرغام والغول يتسما منذ الصغر بالصداقة والقرب يولد بينهما صراع وانتقام، خاصة بعد مقتل أحد الأبطال خلال الحلقات الأولى وهو شقيق غادة عبدالرازق، ومن هنا تتوالى الأحداث.

صناع وأبطال مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

يشارك فى أحداث مسلسل صيد العقارب، مجموعة كبيرة من الفنانين أمام النجمة غادة عبدالرازق وهم:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

-محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

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-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن

 

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