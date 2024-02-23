مسلسلات رمضان 2024.. كل ما تريد معرفته عن أحداث مسلسل الحشاشين

يزيد البحث يوما بعد يوم عن الملحمة الدرامية مسلسل "الحشاشين" والذي ينتظر الجمهور المصري والوطن العربي عرضه خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024، خاصة وأنه يعد العمل الأضخم خلال الموسم الحالي، وبعد عرض الإعلان الرسمي له تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي لما يتوقع أن يحمله من أحداث مشوقة وشخصيات فنية عديدة.

ويناقش مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز طائفة الحشاشون وهي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية اشتهرت بالاغتيالات وقلعة الموت وكان الفدائيون مدربين بشكل احترافي على فنون التنكر والفروسية واللسانيات والاستراتيجيات والقتل.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الحشاشين

تم تخصيص أضخم ميزانية لمسلسل الحشاشين لخروجه بشكل لائق ويحمل مصداقية، خاصة وأن أحداث المسلسل تطلب تصميم ملابس مناسبة، حيث تنتمي أحداثه إلى الحقبة تاريخية قبل 1000 عام، فجاء اختيار ملابس العمل من الخامات اللازمة لتصنيعها من كازخستان وتركيا وإيطاليا، وهو ما يمنح المسلسل نوعًا من صدق الأحداث والدخول في القصة.

كما أن تصوير أحداث مسلسل الحشاشين تطلب تنقل صناع العمل من قارة إلى أخرى، في محاولة لإبراز أفضل كادرات التصوير من أماكن تشبه الموجودة بالقصة الحقيقة لطائفة الحشاشين، حيث تم تصويره في ثلاث قارات وهي إفريقيا وأوروبا وآسيا، علاوة على بناء كافة الديكوارت الملائمة للعمل من القصور والقلاع.

كما اهتم صناع العمل على بناء كل تفصيلة في العمل بحرافية، حيث تم تصنيع آلاف القطع من الأسلحة في منطقة خان الخليلي والغورية ومصر القديمة من خلال حرفي وفناني هذه المناطق، حيث يسعى فريق العمل إلى ظهور مشاهد الأكشن والقتال بصورة مثالية.

أبطال وصناع مسلسل الحشاشين

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم والنجمات وهم: فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

قصة مسلسل الحشاشين

ويناقش المسلسل كيف انفصلت طائفة الحشاشين عن العبيديين الفاطميين أواخر القرن الخامس هجري بالحادي عشر ميلادي لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء مِن نسله، وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وفي الشام بعد أن هاجر إليها بعضهم من إيران وأسس الطائفة الحسن بن الصباح الذي اتخذ من قلعة آلموت في فارس مركزًا لنشر دعوته.