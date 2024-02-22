الخميس 22 فبراير 2024
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فن

ناقد فني يوضح أهمية الاستعانة بخبراء معارك وجرافيك في الحشاشين وجودر

بوستر مسلسل الحشاشين
بوستر مسلسل الحشاشين

استعانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام بالعديد من خبراء تصميم المعارك، وخبراء فنون الجرافيك في عدد من الأعمال المنتظر تقديمها ويأتي أبرزها كل من مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبد العزيز ومسلسل جودر للنجم ياسر جلال. 

وعن أهمية الاستعانة بهما أوضح الناقد الفني أحمد سعد لـ"الدستور" أن الاستعانة بخبراء الأكشن وخبراء فن الجرافيك يعد ضرورة خاصة في مثل هذه الأعمال موضحًا كل من مسلسلي الحشاسين، وكذا مسلسل جودر هما مسلسلات تاريخية وتحكي عن فترة زمنية بعينها كانت تحدث فيها العديد من المعارك والمشاهد المختلفة لذا كان من الضروري استخدام خبراء لتصميم المعارك وكذا خبراء الجرافيك.

وتابع أن مصر حاليًا لديها من خبراء تصميم المعارك الأكفاء القادرين على تصميم المعارك السينمائية والدرامية على أعلى جودة بحيث تظهر وكأنها حقيقية، وذلك يرجع إلى أن الكثير منهم قد درس هذا العلم في الخارج على إيدي متخصصين وجاء لينقله إلى مصر.

وأكد أن التطور والتكنولوجيا الذي غزا العالم كان سببًا كذلك في خلق جيل جديد من خبراء المعارك المتابعين لحظة بلحظة بهذه التطورات العالمية، وأصبحوا قادرين على محاكاتها.

أما عن الجرافيك واستخدامه أوضح سعد أنه قد تم استخدامه في السينما منذ الثمانينات، لكن ومع مرور السنوات استمرت عجلة التطور فيه دائرة حتى وصل إلى درجة عالية من التقدم، وهو ما جعل خبراؤه يستخدمونه في الدراما التليفزيونية، ليحسن من وضع الصورة بشكل ملحوظ وهو ما يلاحظه المشاهد من فروق بين صورة المشاهد في المسلسلات القديمة التي كان يتم تصويرها فقط بثلاث كاميرات وبين المسلسلات الحديثة التي يستخدم فيها أعلى تقنيات الجرافيك محققة مصداقية عالية وكأن أحداث ضخمة تحدث في الواقع يتم نقلها من خلال شاشة التلفاز.

وأكد الناقد السينمائي أن استعانة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخبراء تصميم المعارك، ومصممي الجرافيك يؤكد على حرص الشركة على إنتاج منتج درامي على أعلى مستوى من الجودة، والارتقاء بالمستوى التقني للأعمال المصرية، وضرب مثل على ذلك بأن الشركة المتحدة هذا العام تقدم مسلسل الحشاشين الذي يعد هو الأضخم إنتاجيًا مؤكدًا أن الجميع يتوقع نجاحًا غير مسبوق له.

الجرافيك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحشاشين خبراء المعارك تصميم المعارك مسلسل جودر

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