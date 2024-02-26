الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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توقعات سعر الذهب 2024

توقعات سعر الذهب
توقعات سعر الذهب 2024

يبحث الكثيرون عن توقعات سعر الذهب 2024 ، وخاصة بعد أن شهد تراجعًا ملحوظًا، بعد إعلان الحكومة عن إتمام صفقة “رأس الحكمة”، التي أدت أيضًا إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي سعر الذهب المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

 توقعات سعر الذهب 2024 

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وشهد سعر الذهب في مصر شهد انخفاضًا منذ يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع الإعلان عن الصفقة الكبرى لمشروع رأس الحكمة، من جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي ستتضمن ضخ استثمارات جديدة بواقع 35 مليار دولار.

ويواصل سعر الذهب فى مصر تراجعه لأقل مستويات فى شهرين تقريبا بسبب هبوط الدولار فى السوق السوداء.

 

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم الإثنين بسوق الصاغة عند 3428.5 جنيه للبيع، و3314.2 جنيه للشراء.

 

واستقر سعر الذهب عيار 21 الآن عند 3000 جنيه للبيع، و2900 جنيه للشراء.

 

وحافظ سعر الذهب اليوم عيار 18 على آخر مستوياته عند 2571.4 جنيه للبيع، و2485.7 جنيه للشراء.

 

واستقر سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين عند آخر مستوياته 2005.7 جنيه للبيع، و1938.8 جنيه للشراء.

 

وحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين على آخر مستوياته عند 24000 جنيه للبيع، و23200 جنيه للشراء.

 

توقعات سعر الذهب 2024

وسادت توقعات أن يستمر سعر الذهب في تراجعه خلال الأيام المقبلة ، حتى نهاية شهر رمضان الكريم، الذي من المقرر أن يبدأ يوم الإثنين الموافق 11 مارس، تزامنًا مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازية.

 

سعر الذهب عالميًا

اختتمت أونصة الذهب تداولات الأسبوع على ارتفاع هو الأول بعد أسبوعين من الخسائر، يأتى هذا فى ظل ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن قبل عطلة نهاية الأسبوع بالإضافة إلى ضعف الطلب على الدولار الأمريكي.

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