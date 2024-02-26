النهاردة كام أمشير 2024 .. ترتيب الشهور القبطية 1739

النهاردة كام أمشير 2024 محور تساؤلات الملايين من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، وذلك مع اضطراب الحالة الجوية وانخفاض وارتفاع درجات الحرارة وحركة الرياح المحملة بالأتربة الذي يزعج الكثيرين خاصة مرضى الجيوب الأنفية حيث يعد أحد الشهور القبطية والمعروف باسم (أبو الزعابيب).

النهاردة كام أمشير 2024

يجيب الدستور على تساؤل النهاردة كام أمشير 2024 حيث يوافق اليوم الاثنين 26 فبراير 2024 اليوم الثامن عشر من شهر أمشير 1739 قبطي حيث ينتهي في شهر مارس المقبل 2024 ميلادي قبل بداية شهر رمضان المبارك 1445 هجري ويتميز بين الشهور القبطية بأنه شهر تناثر الأتربة والرياح الشديدة لذلك يطلق عليه العامة اسم (أبو الزعابيب).

يذكر أن ألاف المزارعين يرغبون في معرفة التقويم القبطي الذي يساعدهم في زراعة المحاصيل الزراعية منذ رمي البزور وحتى الحصاد حيث يقوموا بتنظيم جدول خاص بمواعيد زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة من خلال السنة القبطية كما أن شهر أمشير يعبر عن انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.

ترتيب الشهور القبطية

جاء ترتيب الشهور القبطية كما يلي:-

شهر توت يبدأ من 11 سبتمبر إلى 10 أكتوبر من كل عام.

شهر بابة يبدأ من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمير من كل عام.

شهر هاتور يبدأ من 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر من كل عام.

شهر كهيك يبدأ من 10 ديسمبر إلى 8 يناير من كل عام.

شهر طوبة يبدأ من 9 يناير إلى 7 فبراير من كل عام.

شهر أمشير يبدأ من 8 فبراير إلى 9 مارس من كل عام.

شهر برمهات يبدأ من 10 مارس إلى 8 ابريل من كل عام.

شهر برمودا يبدأ من 9 ابريل إلى 8 مايو من كل عام.

شهر بشنس يبدأ من 9 مايو إلى 7 يونيو من كل عام.

شهر بؤونة يبدأ من 8 يونيو إلى 7 يوليو من كل عام.

شهر أبيب يبدأ من 8 يوليو إلى 6 أغسطس من كل عام.

شهر مسري يبدأ من 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر من كل عام.

شهر نسئوهو يبدأ من 6 سبتمبر إلى 10 سبتمبر من كل عام.

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