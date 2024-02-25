موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. والشروط

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 محور اهتمام الملايين من الراغبين في تخصيص وحدة للسكن في جميع محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة للفئات (متوسطي ومحدودي الدخل) وبأطول فترة سداد في إطار المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 سيكون خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 ضمن الإعلان الـ 18 للوحدات السكنية التى يتم تخصيصها لمحدودي الدخل في 9 محافظات على مستوى الجمهورية.

وتعد مبادرة سكم لكل المصريين ضمن خطة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لأبناء مصر حيث تخصص لهم وحدات سكنية تتناسب مع دخلهم الشهري أو السنوي وفقا للإعلان ومكان إقامة المشروع السكني حتى يتناسب مع طبقات المجتمع المصري (محدودي الدخل، متوسطي الدخل، فوق المتوسط) في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

رابط التقديم على شقق اسكان اجتماعي الإعلان الـ 18

يستطيع الملايين من المواطنين الراغبين في التقديم على وحدة سكنية في المشروع الـ 18 من الإسكان الاجتماعي استخدام رابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال هذا الرابط (من هنا) وبإدخال البيانات اللازمة عن الشخص المتقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية.

وتتراوح مساحات شقق الاسكان الاجتماعي من 75 إلى 90 مترا وذلك في المناطق التالية ( برج العرب بالإسكندرية، مايو، أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، أسوان الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، مدن حدائق العاصمة في الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، دمياط، الغربية) ووترواح أسعارها ما بين 184 ألف و400 ألف جنيه للوحدة الواحدة.

شروط الحصول على وحدة في الإسكان الاجتماعي

أن يكون المتقد للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي مصري الجنسية.

ألا يقل عمره 21 عاما.

ألا يكون قد حصل على شقة في الاسكان الاجتماعي من قبل.

ألا يقل صافي الدخل للمتقدم لا يقل عن 6000 جنيه شهريا.

أن يكون من سكاتن المحافظة التقدم بها أو التي بها محل سكنه.

اقرأ أيضا