السبت 24 فبراير 2024
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مصر

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين عبر موقع المجالس الطبية 2024

الكشف الطبي لسيارات
الكشف الطبي لسيارات المعاقين

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في تحديد ميعاد لإجراء الكشف الطبي للحصول على سيارات معده خصيصا لحالتهم المرضية.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين عبر موقع المجالس الطبية 2024

يمكن الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط (من هنا) والذي يتبع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة حيث يمكن لإدخال بيانات الشخص من ذوي الهمم وتحميل كافة الأوراق المطلوبة لحجز موعد في أحد مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة القريبة من محل السكن.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن جميع التقارير الطبية تظهر خلال فترة تتراوح من 10 - 15 يوم فقط من إجراء الكشف الطبي ويتم تحميلها عبر الموقع الإلكتروني ويمكن الاستعلام عن التقاير من خلاله بإدخال البيانات اللازمة.

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توقيع الكشف الطبى على متهمة بقتل طفلها لبيان إصابتها بالصرع من عدمه بالعمرانية

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الآن.. خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

 

خطوات معرفة نتائج الكشف الطبي للسيارات المعاقين 2024

تتلخص خطوات معرفة نتائج الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة من جميع محافظات الجمهورية عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط (من هنا) والذي يتبع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • تحديد أيقونة نتائج التقاير الطبية.
  • إدخال كافة بيانات المستعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • تحديد موعد إجراء الكشف الطبي.
  • إدخال اسم المستشفي التي تم إجراء الكشف الطبي بها.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور كافة نتائج الطشف الطبي التي أجرها الشخص المستعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة بدقة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

مميزات كارت الخدمات الطبية 2024

تتلخص مميزات كارت الخدمات الطبية 2024 فيما يلي:-

  • الجمع بين معاشين.
  • تخفيضات على المواصلات العامة.
  • التعيين في الوظائف الحكومية بنسبة 5%.
  • الدمج في المدارس والجامعات.
  • الإعفاء الضريبي والجمركي على السيارات الطبية والأجهزة التعويضية.
  • الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.
  • صرف العلاج اللازمة مجانا.
  • الإعفاء من المصاريف المدرسية.

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