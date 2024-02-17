السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي.. ارتفعت معدلات بحث ملايين المواطنين المستحقين للحصول على كارت الخدمات من ذوى الإعاقة والأمراض المزمنة العضوية والعقلية خلال الساعات الأخيرة، عن رابط وخطوات الاستعلام عن كارت الخدمي والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي للعام الحالى، ضمن الخدمات المتعددة الت تقدمها وزارة التضامن الإجتماعى للمواطنين بمختلف أنحاء مصر.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعى برئاسة نيفين القباج والمجالس الطبية المتخصصة، بعد زيادة البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعى تويتر وثريد وفيسبوك وشبكة الإنترنت، عن رابط وخطوات  الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، وذلك لكافة المواطنين المستحقين وفقا للقواعد والضوابط من التأهيل الإجتماعى، للحصول على خدمات متنوعة منها الإعفاء من الرسوم وتذاكر المواصلاات العامة والحصول على سيارة حديثة بدون ضرائب ونولون وجمارك.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى

طرق التقديم والاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

كما أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى والمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة لجميع المستحقين من المواطنين، وذلك عبر الموقع الإلكترونى والحملة الرسمية " هنوصلك" للوصول إلى جميع المستحقين بأنحاء المحافظات وتوفير الخدمات المتعددة لهم من خلال كارت الخدمات.

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طرق التقديم والاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى

كذلك، أتاحت وزارة التضامن الإجتماعى، خطوات ورابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، والتى تستعرضها " الدستور" كالتالي:-

1_ الدخول على الموقع الرسمى لوزارة التضامن والمجالس الطبية من هنا.

2_ الضغط على ايقونة كارت الخدمات المتكاملة.

3_ تسجيل الرقم القومى من 14 رقما للمسنحق وطالب كارت الخدمات.

4_ غضغط على أيقونة البحث.

5_ ظهور نتيجة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة عبر الشاشة.

6_ عند قبول الطلب يتم الضغط على أيقونة حجز موعد الكشف.

7_ التوجه إلى مكتب التاهيل التابع له المستفيد.

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2024 لشركة بتروتريد

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الآن رابط الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2024

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

فى النهاية أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، توفير العديد من الخدمات المتنوعة من خلال الحصول على كارت الخدمات، منها الحصول على سيارة معغاة من كافة الرسوم والجمارك، وأيضا الإعفاء من المصروفات الدراسية والدمج فى المدارس والجامعات والمعاهد العليا.

كما يتم توفير نسبة التعيين ضمن نسبة 5% فى جميع المصالح الحكومية والخاتصة، وتوفير العلاج فى المستشفيات العامة بمختلف محافظات الجمهورية.

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى

طرق التقديم والاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

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