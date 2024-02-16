الجمعة 16 فبراير 2024
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مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين من فئة ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بعن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، والذى يُعد وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، كما يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا التى تقدمها الدولة لتلك الفئات.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والتى تشمل..

- أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أن يكون مصري الجنسية.
- أن يكون مقيمًا في مصر.
- أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.
- أن لا يكون له أي دخل ثابت.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الإجتماعى، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي 
- اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
- اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما، ثم اضغط على "بحث".

وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

يقدم كارت الخدمات المتكاملة حزمة من المزايا التى وفرتها الدولة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، منها:

الحصول على الوظائف المخصصة لذوي الإعاقة: حيث يوفر كارت الخدمات المتكاملة فرصة أكبر لذوي الإعاقة للحصول على الوظائف المخصصة لهم، حيث يمنحهم الأولوية في التعيين في هذه الوظائف.

الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية: يحق للمواطنين الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير أدوات ووسائل تعليمية مساعدة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتوفير مرافقين ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.

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رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير العلاج الطبيعي، وتوفير الأجهزة التعويضية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير فرص المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية.

الحصول على الخدمات الترفيهية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الترفيهية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير فرص المشاركة في الرحلات الترفيهية، وتوفير فرص مشاهدة المباريات الرياضية، وتوفير فرص حضور الحفلات الموسيقية.

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