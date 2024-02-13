الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي هى واحدة من الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية، يرصدها الدستور في التقرير التالي: 

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

 

يوجد طريقتان للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي:

 

 نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الاعاقة الجديد

  • الدخول على رابط موقع وزارة الصحة والسكان
  • اختر: استعلام
  • أدخل: رقمك القومي
  • اضغط: استعلام
  • ستظهر لك:
    • حالة طلبك
    • موعد الكشف الطبي (إن وجد)
    • بيانات التقرير الطبي (إن وجد)

 الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

  • الدخول على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 
  • اختر: الاستعلام عن الطلبات
  • أدخل: رقمك القومي
  • اضغط: بحث
  • ستظهر لك:
    • حالة طلبك
    • موعد الكشف الطبي (إن وجد)
    • بيانات التقرير الطبي (إن وجد)

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

 

يوجد طريقتان للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة:

موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

  • اختر: خدمات ذوي القدرات الخاصة
  • اختر: الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي
  • أدخل: رقمك القومي
  • اضغط: استعلام
  • ستظهر لك: نتيجة الكشف الطبي

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

مميزات كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

 

يقدم كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا، منها:

1. الخدمات الصحية:

  • الكشف الطبي المجاني في مستشفيات وزارة الصحة.
  • الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي والتأهيلي.
  • الحصول على الأجهزة التعويضية مجانًا.
  • الحصول على الأدوية المخفضة من صيدليات وزارة الصحة.
  • الإعفاء من رسوم الكشف الطبي بالجامعات.

2. الخدمات التعليمية:

  • الإعفاء من المصاريف الدراسية في المدارس الحكومية والجامعات.
  • القبول في الجامعات بنسبة 5%.
  • توفير الدعم التعليمي والنفسي للطلاب ذوي الإعاقة.

3. الخدمات الاجتماعية:

  • الحصول على معاش شهري.
  • الإعفاء من الضرائب.
  • الحصول على سكن حكومي.
  • الحصول على فرص عمل بنسبة 5%.
  • الحصول على تسهيلات في المواصلات العامة.
  • الحصول على خصومات في الأندية الرياضية والثقافية.

4. الخدمات القانونية:

  • الحصول على المساعدة القانونية المجانية.
  • توفير الترافع في القضايا الخاصة بذوي الإعاقة.

5. الخدمات الترفيهية:

  • الحصول على تذاكر مجانية للمتاحف والمناطق الأثرية.
  • الحصول على خصومات في دور السينما والمسارح.
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