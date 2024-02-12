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مصر

موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 وشروط ومستندات التقديم

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

العديد من المصريين ينتظرون طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بفارغ الصبر، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعى 2024 

قامت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بتحديد موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعى 2024 والتي تأتي ضمن الإعلان الـ 18 للوحدات السكنية لمحدودي الدخل، حيث أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة عدد من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بـ9 أماكن في مختلف المحافظات، وسوف يجري طرحهم في الربع الأول من عام 2024 بالأخص في شهر مارس.

وتتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2023 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، ستتراوح بين 75 و90 مترًا.

وتراوحت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 في الإعلان الـ18 بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه للوحدة، ويمكن تحديد ذلك على حسب مساحة الوحدة السكنية وموقعها المحدد. يتم تقديم طلب حجز الوحدات السكنية إلكترونيًا من خلال موقع صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أو التقديم من خلال مكاتب البريد المصرية.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وأسعار الوحدات وشروط التقديم

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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وخدمات تعديل الوحدات السكنية

رابط الاستعلام عن حالة الطلب شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

  • أن يكون المتقدم مصريًا الجنسية.
  • أن يكون المتقدم متزوجًا أو مطلقًا أو أرملًا ولديه أولاد.
  • أن لا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد حصل على وحدة سكنية من الدولة قبل ذلك.
  • أن لا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار أو قطعة أرض.
  • أن يكون دخل الأسرة لا يتجاوز 4500 جنيه مصري شهريًا.

مواعيد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

  • لم يتم الإعلان عن مواعيد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بشكل رسمي حتى الآن.
  • من المتوقع أن يتم طرح الوحدات في الربع الأول من 2024.

نصائح للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

  • تأكد من استيفاء جميع الشروط قبل التقديم.
  • قم بتجميع جميع الأوراق المطلوبة قبل التقديم.
  • قم بالتقديم في أقرب وقت ممكن بعد الإعلان عن فتح باب التقديم.
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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وأسعار الوحدات وشروط التقديم

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