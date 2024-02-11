موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وأسعار الوحدات وشروط التقديم

يبحث الكثيرون عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، للحجز في وحدات الاسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة، بشكل مستمر، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتمكينهم من الحصول على وحدات سكنية بسهولة ويسر، حيث تحرص فئة كبيرة على امتلاك وحدة سكنية بسعر مناسب وأسعار ميسرة وأقساط على عدة سنوات ومزودة بكافة المرافق وخدمات.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة عدد من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بـ9 أماكن في مختلف المحافظات، وسوف يجري طرحهم في الربع الأول من عام 2024 بالأخص في شهر مارس.

وتتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2023 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، ستتراوح بين 75 و90 مترًا.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024

وتراوحت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 في الإعلان الـ18 بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه للوحدة، ويمكن تحديد ذلك على حسب مساحة الوحدة السكنية وموقعها المحدد. يتم تقديم طلب حجز الوحدات السكنية إلكترونيًا من خلال موقع صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أو التقديم من خلال مكاتب البريد المصرية.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية.

- يجب أن يكون عمر المتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي لا يقل عن 21 عامًا.

- لا يجوز للمتقدم أن يكون قد حصل على شقة في إطار الإسكان الاجتماعي من قبل.

- يجب أن يكون دخل المتقدم على شقق الإسكان الاجتماعي لا يقل عن 6،000 إلى 8،000 جنيه مصري للمتزوج.

- يجب أن يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في محافظة إقامة المتقدم أو محافظة عمله.