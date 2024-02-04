الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الإسكان الاجتماعى: تسليم 230 ألف وحدة ضمن سكن لكل المصريين بداية من أبريل

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من 660 ألف وحدة سكنية من أصل مليون وحدة، ويوجد مراحل أخرى تم إسنادها، مؤكدة أنه يوجد 230 ألف وحدة يتم تسليمها ضمن سكن لكل المصريين بداية من أبريل، ضمن مشروع سكن لكل المصريين 1.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم طرح 17 إعلانا، وأن الإقبال عليها كان متفاوتًا، والإعلان الأول لم يكمل 10 آلاف طلب، وبعدها زادت المطالبات مع زيادة الإعلانات، مشيرة إلى أن شكل الوحدات اختلف من إعلان لآخر وكذلك المستوى.

وحدة لتلقي الشكاوى

وتابعت أنه يوجد وحدة تتلقى الشكاوي وتتعامل معها حتى يكون هناك تفاعل مع الناس والنظر في كل ما يخص التشطيب والتسكين، وهذا ما أعطى مصداقية للبرنامج وزيادة الإقبال عليه، مؤكدة أن سعر الوحدة اختلف نسبيًا بسبب الأزمات الاقتصادية، فأول إعلان الدولة تدفع دعمًا قيمته 25 ألفًا والإعلان الأخير وصل الدعم إلى 120 ألف جنيه من الدولة.

مي عبدالحميد 230 ألف وحدة سكن لكل المصريين ابريل طرح 17 إعلان

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