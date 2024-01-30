رابط الاستعلام عن حالة الطلب شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ينال البحث عن رابط استعلام عن حالة الطلب شقق الاسكان الاجتماعي 2024 اهتمام الكثير من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بدعم من الدولة وبتنفيذ من صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

نعرض في التقرير التالي رابط استعلام عن حالة الطلب شقق الاسكان الاجتماعي 2024 بكل سهولة للمواطنين وكذلك الخدمات الأخرى التي يمكن تنفيذها من خلال موقع الصندوق للمواطنين المستفيدين من وحدات الاسكان الاجتماعي المصري.

حالة الطلب شقق الاسكان الاجتماعي 2024

بالاستعانة بالتحول الرقمي يتيح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ خطوة الاستعلام عن حالة الطلب من خلال موقعها وهو الموجود هنا

https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/UserServices/SubService

اختيار ايقونة متابعة الملفات بشركات الاستعلام

مع العلم أنه يجب تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة السر كي يمكن نفيذ أي إجراء من خلال الصندوق

وتظهر كافة التفاصيل للشخص المتقدم للحصول على وحدات الاسكان الاجتماعي

مركز خدمة المواطنين وحدات الاسكان الاجتماعي

كما يمكن من خلال موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري امكانية تقديم طلب لتعدير حجز الوحدة السكنية

كما يمكن تنفيذ خدمة تعديل من دور إلى دور

او تقديم طلب لرفع او استكمال المستندات الاساسية او متابعة طلب تصحيح بيانات

كما يمكن تقديم طلب لنقل حجز الوحدة بإسم الورثة

تسليم وحدات سكن لكل المصريين

في الوقت الحالي سلم صندوق الاسكان الاجتماع المواطنين الذين قاموا بالتوقيع والحصول على عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وحداتهم السكنية وشدد وزير الاسكان عليهم ضرورة التوجه لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها الوحدات، للتعاقد على المرافق وتسلم الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام، من أجل سرعة تسلم وحداتهم وشغلها في مدة حدها الأقصى ٦ أشهر.