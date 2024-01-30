الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن حالة الطلب شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وحدات الاسكان الاجتماعي
وحدات الاسكان الاجتماعي

ينال البحث عن رابط استعلام عن حالة الطلب شقق الاسكان الاجتماعي 2024 اهتمام الكثير من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بدعم من الدولة وبتنفيذ من صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

نعرض في التقرير التالي رابط استعلام عن حالة الطلب شقق الاسكان الاجتماعي 2024 بكل سهولة للمواطنين وكذلك الخدمات الأخرى التي يمكن تنفيذها من خلال موقع الصندوق للمواطنين المستفيدين من وحدات الاسكان الاجتماعي المصري. 

 

حالة الطلب شقق الاسكان الاجتماعي 2024 

 

بالاستعانة بالتحول الرقمي يتيح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ خطوة الاستعلام عن حالة الطلب من خلال موقعها وهو الموجود هنا

https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/UserServices/SubService

اختيار ايقونة متابعة الملفات بشركات الاستعلام 

مع العلم أنه يجب تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة السر كي يمكن نفيذ أي إجراء من خلال الصندوق 

وتظهر كافة التفاصيل للشخص المتقدم للحصول على وحدات الاسكان الاجتماعي 

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مركز خدمة المواطنين وحدات الاسكان الاجتماعي 

 

كما يمكن من خلال موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري امكانية تقديم طلب لتعدير حجز الوحدة السكنية 

كما يمكن تنفيذ خدمة تعديل من دور إلى دور 

او تقديم طلب لرفع او استكمال المستندات الاساسية  او متابعة طلب تصحيح بيانات 

كما يمكن تقديم طلب لنقل حجز الوحدة بإسم الورثة 

 

 

تسليم وحدات سكن لكل المصريين 

 

في الوقت الحالي سلم صندوق الاسكان الاجتماع المواطنين الذين قاموا بالتوقيع والحصول على عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وحداتهم السكنية وشدد وزير الاسكان عليهم ضرورة التوجه لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها الوحدات، للتعاقد على المرافق وتسلم الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام، من أجل سرعة تسلم وحداتهم وشغلها في مدة حدها الأقصى ٦ أشهر.

 

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