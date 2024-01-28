الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 – 2024

شقق الإسكان
شقق الإسكان

يتولى صندوق التمويل العقاري الإعلان عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 -2024 بعد أن طرحت منتصف الشهر الجاري الإعلان التكمليلي للحاجزين في الإعلان 18، ولم يتوفر لهم شقق، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 – 2024.

متى يتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024؟

لم تعلن وزارة الإسكان أو صندوق الإسكان الاجتماعي حتى الآن عن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان الجديد، ولكن من المتوقع أن يكون خلال الربع  الاول من العام الجاري. 

وتفتح وزارة الإسكان باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات المصرية سواء في القاهرة الكبرى أو محافظات الصعيد أو محافظات الدلتا، وحتى يكون لدى المصريين من ذوي الدخول المنخفضة في جميع المحافظات فرصة للحصول على شقى مدعمة ضمن شقق الاسكان الاجتماعي.

ويستطيع المواطنون متابعة موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عن طريق موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من الرابط التالي 

https://cservices.shmff.gov.eg/

 

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الـ16

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

كم مقدم شقق الإسكان الاجتماعي 2024؟

يختلف مقدم شقق الإسكان الاجتماعي حسب مساحة الشقة وموقعها الجغرافي كما يختلف حسب الإعلان المطروح، ومع طرح الإعلان التكميلي لشقق الاسكان خلال يناير الجاري للذين دفعوا جدية حجز ولم يحصلوا على شقة للإسكان في الإعلان 18 حددت وزارة الاسكان قيمة مقدم شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وهي كالتالي: 

شقة مساحتها  90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا، لتكون الاولى بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي،  والثانية بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عامًا.

ويتراوح سعر شقق الاسكان الاجتماعي فتبدأ من 194.000 جنيه وتصل إلى 207.000 جنيه، لدخل الشهري للمتقدم الأعزب لا يقل عن 1200 جنيه ولا يتجاوز 6000 جنيه، والدخل الشهري للمتقدم المتزوج لا يقل عن 3500 جنيه ولا يتجاوز 8000 جنيه

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ومواصفات الوحدات الجديدة

شقق الاسكان الاجتماعي صندوق التمويل العقاري وزارة الإسكان صندوق الاسكان الاجتماعي الاعلان التكميلي لشقق الاسكان

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