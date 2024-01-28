الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بشرط عدم سحب جدية الحجز.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية بمدينتى العبور وأسيوط الجديدتين

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلى يشمل 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، بمدينة العبور الجديدة، وعدد من الوحدات السكنية بمدينة أسيوط الجديدة، بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، وذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث، أو وحدات مدينة أسيوط الجديدة والتى سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.


وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن هذا الطرح يأتى فى إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.

وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يتم استكمال سداد 20 % + (1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية، وسداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقى ثمن الوحدة (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة، كما أنه لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ويتم استكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
وحدات سكنية
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح تكميلى 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمدينة العبور الجديدة أسيوط الجديدة بنظام القرعة العلنية

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