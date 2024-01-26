الجمعة 26 يناير 2024
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مصر

رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة يتفقد مشروعات الخدمات والتطوير بالمدينة

جهاز مدينة النوبارية
جهاز مدينة النوبارية الجديدة

تفقد المهندس أحمد اسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، مشروع إنشاء مدرسة تعليم اساسي بحي ابني بيتك، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع، وذلك في إطار مواصلة جولاته التفقدية بمشروعات الخدمات والتطوير بالمدينة.

وتابع رئيس الجهاز في جولته، أعمال صب الدور الأخير بالمدرسة، مؤكدًا أهمية المتابعة الجادة والمستمرة لعملية التنفيذ خطوة بخطوة، والتأكد من اتباع المواصفات الفنية والاهتمام بالجودة.

كما تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، منطقة الإسكان الاجتماعي، 20 عمارة، لمتابعة مستوى الأعمال بالمنطقة، حيث تم التأكيد على سرعة تلافي ملاحظات النظافة والاهتمام بالزراعة، ووضع تصور وخطة عمل لحديقة في مدخل الحي المميز حتي يتم بدء العمل بها.

ثم قام بالمرور على المنطقة الصناعية، لمتابعة أعمال النظافة والصيانة، ورفع كفاءة البنية التحتية، تلا ذلك تفقد مدخل الحي السكني الجاري تطويره بعد الانتهاء من أعمال توسعة الطريق الصحراوي.

وفي سياق متصل، تابع رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، في جولة مسائية، رافقه خلالها مسئولو الجهاز، سير العمل بالموقف العام، موجهًا إدارة النظافة بمواصلة العمل على مدار الساعة للمناطق الحيوية التي تمتلئ بالمسافرين للحفاظ على منطقة الموقف ومداخل  حضارية وبيئية سليمة.

المتابعة الدورية لطلمبات الصرف والإبلاغ الفوري في حالة وجود أعطال

ثم تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، محطات رفع الصرف الصحي، للتأكيد على المتابعة الدورية لطلمبات الصرف والإبلاغ الفوري في حالة وجود أي أعطال، كما تم المرور على منطقة الإسكان " ١٤ عمارة "، وتم التوجيه بزيادة الاهتمام بالمسطحات الخضراء، والالتزام بمنع أي ري بمياه الشرب التي يتم تنقيتها، بجانب التعامل بحزم مع إلقاء مخلفات البناء بصور عشوائية، وحصر للقطع التي لم تثبت جدية في التعامل على القطع السكنية.

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وقام رئيس الجهاز بالمرور على منطقة كارفور ومنطقة السواحلي، موجهًا بالتعامل بحزم مع الإشغالات والتعديات بالمنطقة.

جهاز مدينة النوبارية الجديدة مداخل حضارية إنشاء مدرسة تعليم الإسكان الاجتماعى أعمال النظافة والصيانة

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