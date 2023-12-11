الشباب يتصدرون صفوف الناخبين بلجان النوبارية فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

اصطف الناخبون أمام لجنة مدرسة النوبارية للتعليم الأساسي بمدينة النوبارية البحيرة بأعداد كبيرة، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية والتي تجري على مدار 3 أيام وهي 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

وتصدَّر الشباب المشهد الانتخابي أمام لجنة النوبارية الذين حضروا منذ الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع اليوم الاثنين، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

انطلاق الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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