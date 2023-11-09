رئيس جهاز النوبارية الجديدة: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الهمم وحماية حقوقهم

أكد الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم وتعمل على توفير الدعم والرعاية لهم، وهناك جهود مستمرة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص متساوية لهم في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم، والصحة، والتشغيل، والمشاركة المجتمعية.

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جهود الدولة لدعم ذوي الهمم

وأوضح إسماعيل، لـ"الدستور"، أن الدولة وضعت العديد من القوانين والتشريعات التي تهدف لحماية حقوق ذوي الهمم وضمان مشاركتهم الكاملة والمتساوية في المجتمع، وتوفير الرعاية الشاملة لذوي الهمم وضمان حقوقهم.

وأشار رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إلى أن الدولة تبنَّت أهمية التعليم المتخصص والدعم التعليمي لذوي الهمم، حيث تم إنشاء مدارس خاصة ومراكز تعليمية لتلبية احتياجاتهم التعليمية وتطوير قدراتهم، كما تسعى الدولة لتوفير الرعاية الصحية الملائمة لذوي الهمم، فضلًا عن تخصيص مراكز ووحدات صحية متخصصة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتأهيلية لهم.

وأضاف أن الدولة تهدف إلى توفير فرص العمل المناسبة والمتاحة لذوي الهمم وتتخذ إجراءات لتشجيع قطاع الأعمال على توظيفهم وتوفير بيئة عمل شاملة ومتساوية، كما تعمل الدولة على مشاركة ذوي الهمم في الحياة المجتمعية وضمان تمتعهم بحقوقهم السياسية والاجتماعية بالكامل.

وتعمل الحكومة على توفير المساواة في الفرص والوصول إلى المرافق العامة وتشجيع المشاركة الفعالة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية.