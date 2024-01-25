رئيس جهاز 15 مايو: بيع محال تجارية بمنطقة الزهور

صرح المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنه تم بيع 7 محال تجارية بمساحات تتراوح من (١٩م٢: ٤٠م٢ ) بسوق منطقة زهور مايو بالمدينة، وذلك في جلسة للمزاد العلني بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز.

جدير بالذكر أن جلسة المزاد العلني عقدت بحضور مفوض مجلس الدولة، وممثل قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، ومندوب وزارة المالية، وأعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض من الإدارات المعنية بالجهاز وشرطة التعمير.

وفي سياق متصل، أشار المهندس مصطفى سعيد، إلى أنه تم ضخ الغاز الطبيعى فى الشبكة الرئيسية لمشروع دار مصر، وجارٍ تركيب العدادات وتقديم خدمة الغاز الطبيعي للعملاء.

وأفاد رئيس الجهاز، بأنه تم التنسيق مع مسئولى شركة الغاز لسرعة تركيب العدادات والبدء فى ضخ الغاز وتشغيله تلبية لمطالب السكان، موضحًا أن جهاز المدينة يعمل جاهدا لتوفير الخدمات للمواطنين على مستوى جميع المراحل.

كان قد تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، المهندس مصطفى سعيد، أعمال التطوير بمنطقة الإسكان العائلي ومجاورات منطقة الامتداد من (1: 6) بالمرحلة الرابعة بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز ورؤساء الأحياء، ومجلس أمناء المدينة، كما تم المرور على منطقة الإسكان الاجتماعي، لمتابعة أعمال التطوير وخطة سير الأعمال وجودتها ومعدلات التنفيذ.

واستمع رئيس الجهاز، خلال جولته، إلى آراء وطلبات عدد من المواطنين قاطني منطقة الإسكان العائلي، موجها بسرعة تنفيذ الملاحظات بما لا يتعارض مع خطة الجهاز لتلبية مطالب المواطنين.

واستكمل رئيس الجهاز جولته الميدانية بجميع المراحل بالمدينة لمتابعة أعمال النظافة، بما في ذلك مناطق الإسكان الاجتماعي، والوقوف على سير الأعمال ومدى الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة، موجها في نهاية جولته بضرورة إنهاء جميع الأعمال الجارية بالمدينة في مواعيدها المقررة طبقًا للبرامج الزمنية المحددة لها، وكذا المتابعة اليومية من قبل مسئولي الجهاز لسير الأعمال والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.