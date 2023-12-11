بعد طرح الإعلان التكميلي.. خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعى 2023

شقق الاسكان الاجتماعي تستحوذ على اهتمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من الوحدات السكنية المنفذة من قبل الدولة خاصة وانها تتم على احدث الطرز المعمارية الذكية التي تلبي عصر التكنولوجيا في الوقت الحالي لذلك يكثر البحث عنها وعن كافة تفاصيلها من مواعيد التقديم والتسليم واسعارها ومختلف التفاصيل.

شقق الإسكان الاجتماعي 2023

نوضح في التقرير التالي اخر ما صدر عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023 والتي يتم طرحها للمواطنين من محدودي الدخل بأسعار مخفضة وأنظمة سداد ميسرة والمكان المخصص للتقديم في الاعلان التكميلي لـسكن لكل المصريين 3.

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعى 2023

في بداية ديسمبر الجاري أعلن صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح كراسة شروط الاعلان التكميلي للطرح الأول لـ"سكن لكل المصريين 3"من خلال الموقع الالكتروني للصندوق من هنا.

وأعلن الصندوق من خلال صفحته على الفيسبوك ان هذا الطرح يكون للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الاعلان.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي

من أجل التقديم في الطرح التكميلي لإعلان سكن لكل المصريين يدخل المواطن على رابط موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ثم يختار مركز خدمة المواطنين ثم يختار طلبات.

ومن أجل التقديم في الاعلام التكميلي يجب على المواطن أن يختار ايقونة طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية وهو ما أعلن عنه الصندوق ولا يمكن اختيار أي خدمة أخرى

ثم يختار تحويل إلى مدينة أو مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة أو مركز بمحافظة مجاورة وفقا لحالة العميل

مع العلم ان الصندوق علن أنه لن يتم النظر في أي طلب يتم تقديمه خارج هذه الخدمة.