الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وخدمات تعديل الوحدات السكنية

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من الممواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية مدعمة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتوجهيات من الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي لمختلف المشاريع المتقدم لها كافة الفئات. 

يسر التحول الرقمي على المواطنين إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بكل سهولة اضغط هنا.

  • بعد الدخول على الرابط يجب تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور من أجل إمكانية الاستعلام.
  • بعدها يظهر الرقم القومي.
  • والاسم رباعي.
  • والاعلان المقدم فيه.

خدمات صندوق الاسكان الاجتماعي 

يمكن إجراء عدد من الخدمات الخاصة بالوحدات السكنية من خلال موقع الصندوق ثم الدخول على مركز خدمة المواطنين، ثم اختيار طلبات واختيار الخدمة المنشودة.

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- طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية
- طلب تعديل من دور إلى دور (خاص بالحالات المرضية فقط)
- طلب رفع او استكمال المستندات الأساسية
- طلب تصحيح البيانات
- طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام
- طلب إعادة الاستعلام الميداني
- تقديم إفادة مخالصة سداد القرض
- طلب نقل حجز الوحدة بإسم الورثة
- طلب تنازل عن إعلان سابق
- طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني
- طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض
- طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية
- طلب استراد مقدم الحجز أو المبلغ المسدد بعد التخصيص
- تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات
- طلب تغيير جهة التمويل

أرقام التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي 

يمكن التواصل مع صندوق الاسكان الاجتماعي من خلال التواصل بمراكز خدمة العملاء بالاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق وهي الأرقام التالي:
5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول
ورقم 090071117 من أي خط أرضي
أو يمكن التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن ومديريات الإسكان.

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رابط الاستعلام عن حالة الطلب شقق الإسكان الاجتماعي 2024

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 – 2024

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي صندوق الاسكان الاجتماعي خدمات صندوق الاسكان الاجتماعي صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التواصل مع صندوق الاسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعى

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