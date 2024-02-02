الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالرقم القومى.. الاستعلام عن حالة الطلب لوحدات الإسكان الاجتماعى

وحدات الإسكان
وحدات الإسكان

ننشر الاستعلام عن حالة طلب وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث يبحث الكثيرون عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي، وخاصة في ظل الطفرة التي شهدتها أسعار الوحدات السكنية في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت وحدات الإسكان الاجتماعي هي الملاذ الآمن لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.

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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وخدمات تعديل الوحدات السكنية

يأتي ذلك في ظل حرص الدولة على تنويع أماكن وأسعار طروحات وحدات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة بامتداد القاهرة الكبرى أو في المحافظات.

وقد أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن طريق وخطوات الاستعلام عن حالة طلب وحدات الإسكان الاجتماعي، تيسيرًا على المواطنين بدلًا من الذهاب إلى مقرات الوزارات أو أماكن الهيئات الحكومية و التزاحم عليها.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وتتيح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، لكل المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية في كل طرح جديد.

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي عن طريق وزارة الإسكان.

خطوات الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي

ويمكن معرفة موقف الطلب وحالة الحجز بالقبول أو الرفض من خلال تسجيل الدخول إلى رابط الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

ويمكن الاستعلام عن حالة الطلب وموقف الحجز من خلال اتباع الآتي:

- في البداية يجب الدخول عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- النقر على خيار مشروع الإسكان.

- ثم يتم إدخال رقم المشروع المتقدم للحصول على وحدة فيه.

- كتابة بيانات المتقدم بالتفصيل والتي تشكل الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، الوظيفة.

- الضغط على استعلام.

-سيتم ظهور حال الطلب المتقدم من التخصيص بالقبول أو الرفض مع ذكر السبب.


المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق 2024
 

صورة من بطاقة الرقم القومي

 صورة أصل وصورة ضوئية من وثيقة الزواج.

- صورة من إثبات الدخل

- توفير صور شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال إذا كان لديهم أطفال.

- في حال عدم عمل الزوجة لابد من إحضار ما يثبت ذلك.

في حال الطلاق يجب إحضار وثيقة الطلاق موثقة.

إيصال مرفق حديث سواء كهرباء أو مياه أو غاز.

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