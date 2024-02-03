اعترافات خادمة سرقة شقق مخدوميها فى عابدين

تواصل نيابة عابدين الجزئية، التحقيق في واقعة اتهام خادمة بسرقة لاب توب من محل عملها، والتي اعترفت بارتكاب الواقعة.

وقالت المتهمة إنها تعمل في مجال خدمة البيوت منذ أربعة سنوات عقب وفاة زوجها وأنها مؤخرًا تعاني من ضيق الحال والمال قررت سرقة بعض محتويات شقة كانت تعمل بها، وبيعها لفك ديون عليها وتسديدها مستغلة معرفتها بملاك الشقة وسفرهما خارج البلاد.

كانت تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط خادمة، بحوزتها جهازا حاسب آلي محمول و"لاب توب"، حال قيامها بعرضهما للبيع بأحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلي بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بدائرة قسم شرطة عابدين.



عقب تقنين الإجراءات القانونية من ضبطها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العاملة للتحقيق.