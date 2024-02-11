عاجل|الحكومة تكشف تفاصيل طرح 1000 شقة للإيجار

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، برئاسة أحمد بدوي، تفاصيل إعلان تجريبي لشقق بنظام الإيجار بعدد ألف شقة سكنية بنظام الإيجار سيتم طرحه خلال الربع الأول من 2024 في 3 مواقع ومناطق مختلفة ويمكن أن تناسب عمال المصانع والمناطق الصناعية وستكون افضل اختيار، موضحة بأن عدم توسع الدولة في شقق الايجار يرجع لموروث قديم ومن عادة درج عليها المستأجرين بعدم الالتزام في السداد، إضافة إلي تهالك الوحدات.

وأكدت “عبد الحميد” أن الصندوق أقر عدد من القواعد وهى أن الأولوية المتزوج ويعول ثم المتزوج، ثم الأعزب بشرط توافر الشروط الاخري موضحه بأن المهن الحرة استفادت بنسبة 20% من شقق الاسكان الاجتماعي.

وشددت رئيس مجلس صندوق الاسكان الاجتماعي على أنه لا تهاون في الاستغلال الغير سليم لشقق الاسكان الاجتماعي من بيع وتأجير قبل مرور 7 سنوات وأنه لا تصالح باي حال من الأحوال في البيع ويتم سحب الوحدة وأن التصالح في الإيجار يكون مرة واحدة فقط بعد تغريمه بمبلغ 40 ألف جنيه وممكن توصل لـ 100 الف جنيه.

وأوضحت أن الصندوق استطاع الحصول على 2500 حكم علي مخالفين لشروط الاسكان الاجتماعي من تأجير وبيع واليوم قمت بتحويل 2 من موظفي الشهر العقاري للمحاكمه قاموا بتحرير توكيلات إدارة لشقق تابعه للإسكان الاجتماعي.