الإثنين 12 فبراير 2024
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مصر

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة هو بطاقة ذكية تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى تسهيل حصولهم على مختلف الخدمات المقدمة لهم من الدولة، سواء كانت خدمات صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو غيرها.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

  • توفير الوقت والجهد: يسهل كارت الخدمات المتكاملة على الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى تقديم أوراق ثبوتية أو شهادات طبية متكررة.
  • دقة البيانات: تضمن قاعدة البيانات الإلكترونية لكارت الخدمات المتكاملة دقة المعلومات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مما يساعد على تقديم الخدمات بشكل أفضل.
  • شمولية الخدمات: يغطي كارت الخدمات المتكاملة مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهل عليهم الوصول إلى مختلف احتياجاتهم.
  • تحسين جودة الخدمات: يساعد كارت الخدمات المتكاملة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ربطها بنظام متكامل.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

موقع وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.. تفاصيل الاستعلام

طريقة الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

  • التسجيل عبر الإنترنت: يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة التسجيل للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.
  • التسجيل في أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية: يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة التسجيل للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية.
  • الأوراق المطلوبة:
    • صورة من بطاقة الرقم القومي.
    • صورة من شهادة الميلاد.
    • صورة من التقرير الطبي الذي يثبت الإعاقة.
    • صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة القديمة (في حالة وجودها).

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي

يمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي من خلال:

1. موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

  • الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة: هنا.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال:

1. موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

  • الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي: هنا.

2. تطبيق الخدمات المتكاملة:

  • تحميل التطبيق:
    • Android
    • iOS:
  • الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي: من خلال قائمة "الاستعلامات".

3. من خلال الاتصال بالخط الساخن لكارت الخدمات المتكاملة: 15800

4. من خلال التوجه إلى أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية.

البيانات المطلوبة للاستعلام:

  • الرقم القومي.
  • تاريخ الميلاد.
  • اسم الأم.
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