موقع وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.. تفاصيل الاستعلام

ننشر لكم رابط موقع وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 للاستعلام بشكل أسرع، حيث يبحث الكثير من الرجال والنساء عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً جوجل الشهير، وذلك للحصول علي مميزات الكارت لتوفير حياة كريمة لهم كما تحرص الدولة علي ذلك.

موقع وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا الإطار، يتيح لأي مواطن/ة أن يحضر التقدم والكشف الطبي للحصول على خدمات البطاقة المتكاملة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الطبي المناسب، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا: تقديم طلب للحصول على بيان طبي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيًا: الذهاب إلى أقرب مكتب تأهيل في الموعد المحدد، مع الأوراق المطلوبة التي تتمثل فيما يلي:

1) صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

2) أصل الرقم أو أصل البطاقة الوطنية.

3) تقرير طبي معتمد من أحد المسؤولين الحكوميين أو الخاصين.

ثالثًا: إجراء التقييم الوظيفي من قبل اللجنة القضائية.

رابعًا: استلام بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة ثبوت فيسبوك.

الاستعلام عن الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

وفي هذا الصدد، يتطلب الأمر الكشف الطبي عن كارت الخدمات المتكاملة ذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الطبي المتخصص من خلال متابعة الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول علي موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط اضغط هنا.

الخطوة الثانية: اختيار قسم أخبارنا.

الخطوة الثالثة: الضغط على رمز الكشف الطبي لبطاقة طالبي فيسبوك والخدمات المتكاملة.

الخطوة الرابعة: الضغط على لينك الموقع الإلكتروني لتعلم النتيجة الطبية للحصول على الخدمات المتكاملة للبطاقة.

الخطوة الخامسة: اختيار ثم ادخال الرقم القومي الخاص بك.

الخطوة السادسة: الضغط على كلمة «بحث».

الخطوة السابعة: يظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي عن الخدمات المتكاملة.



مستحقين الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا السياق، نعرض لكم مستحقين الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، وهما:

1- الإعاقات الذهنية.

2- الإعاقات البصرية.

3- الإعاقات السمعية.

4- الإعاقة.

5- الإعاقات المزدوجة.

6- الإعاقات الشديدة.

مميزات كارت الخدمات الأساسية لسيارات الهمم 2024

الميزة الأولي: وسائل النقل والمواصلات العامة الشائعة.

الميزة الثانية: تأسست في جميع المؤسسات الحكومية بنسبة 5%.

الميزة الثالثة: المدارس المدمجة في المدارس.

الميزة الرابعة: الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية المقررة على السيارات.

الميزة الخامسة: الإعفاء الجمركي على جميع الأجهزة التعويضية.

الميزة السادسة: وجود سكن حكومي مناسب دون مقابل.

الميزة السابعة: الكشف المجاني في جميع مستشفيات الدولة لكل حامل الكارت.

الميزة الثامنة: إمكانية الجمع بين معاشين.