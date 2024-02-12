الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

لا يزال رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة من الأمور التي تشغل الكثير من المواطنين في مصر خلال الفترة الجارية بالتزامن مع استمرار وزارة التضامن الاجتماعي استقبال طلبات استخراج الكارت الخدمات المتكاملة للمعاقين عبر موقعها الإلكتروني.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

ويستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة في هذا التقرير عبر السطور التالية:-

في البداية لابد من تسجيل الدخول إلى رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة "اضغط هنا".

وبعد ذلك ستظهر في واجهة الموقع أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي اضغط عليها.

وفي الخطوة التالية يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم لاستخراج البطاقة.

وبعد ذلك يجب كتابة رقم الطلب الخاص بالمتقدم للكشف الطبي.

الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

الاستعلام عن طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وفي حالة معرفة نتيجة تقديم طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بعد توقيع الكشف الطبي بإحدى المستشفيات أو مراكز التأهيل الطبي المعتمدة من وزارة التضامن الإجتماعى، يمكن اتباع الخطوات التالية:-

أولًا: تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي اضغط هنا.

ثانيًا: الضغط على أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة الظاهرة في واجهة الموقع.

ثالثا: ستظهر أمامك خانة لإدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم بالطلب.

رابعًا: الضغط على أيقونة بحث بعد التأكد من صحته.

خامسًا: سيظهر أمامك نتيجة حالة الطلب المقدم لاستخراج بطاقة الخدمات.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

وتمنح بطاقة الخدمات المتكاملة لحاملها العديد من الامتيازات والخدمات الحكومية التي يكفلها القانون والدستور، من بينها الحق في الجمع بين معاشين، وركوب المواصلات العامة والقطارات ومترو الأنفاق بأسعار مخفضة.

كما يتميز حامله بأحقيته في التعيين بالمؤسسات والشركات الحكومية أو الخاصة ضمن نسبة 5%؜، إلى جانب إعفاؤه من الضرائب الجمركية على السيارات (إمكانية شراء سيارات المعاقين).

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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والحالات المرضية المستحقة لاستخراجها

كيفية تفسير نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع "التضامن الاجتماعي"

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وحجز موعد الكشف