طرق التقديم والاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة هو بطاقة ذكية أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عام 2014، تهدف لتقديم خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات.

أهداف تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة

الرعاية الصحية:

توفير التأمين الصحي الشامل.

تسهيل الحصول على الخدمات الطبية.

تقديم الدعم لشراء الأدوية والأجهزة الطبية.

التعليم:

توفير فرص التعليم المجاني في مختلف المراحل التعليمية.

تقديم الدعم لشراء الأدوات التعليمية.

توفير وسائل النقل المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

التشغيل:

توفير فرص العمل المناسبة لقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة.

تقديم الدعم لإنشاء مشاريع صغيرة.

توفير التدريب والتأهيل المهني.

الحماية الاجتماعية:

تقديم معاشات شهرية.

تقديم مساعدات مالية.

توفير خدمات رعاية اجتماعية.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

سهولة الاستخدام: البطاقة سهلة الاستخدام ويمكن استخدامها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

البطاقة سهلة الاستخدام ويمكن استخدامها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة. التكامل: تقدم البطاقة خدمات متكاملة في مختلف المجالات.

تقدم البطاقة خدمات متكاملة في مختلف المجالات. الشمول: تشمل البطاقة جميع أنواع الإعاقة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون مقيمًا في مصر.

أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.

أن لا يكون له أي دخل ثابت.

طريقة التقديم على كارت الخدمات المتكاملة

يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

يمكن التقديم من خلال مكاتب التضامن الاجتماعي في المحافظات.

كارت الخدمات المتكاملة هو خطوة مهمة في طريق دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

الاستعلام عن الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

إليك خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة:

1. الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي: من هنا.

2. اختيار "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

3. اختيار "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي".

4. إدخال الرقم القومي.

5. إدخال تاريخ الميلاد.

6. الضغط على "استعلام".

ستظهر لك نتيجة الكشف الطبي على الشاشة.