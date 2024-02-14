الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طرق التقديم والاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة هو بطاقة ذكية أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عام 2014، تهدف لتقديم خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات.

أهداف تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة

الرعاية الصحية:

  • توفير التأمين الصحي الشامل.
  • تسهيل الحصول على الخدمات الطبية.
  • تقديم الدعم لشراء الأدوية والأجهزة الطبية.

التعليم:

  • توفير فرص التعليم المجاني في مختلف المراحل التعليمية.
  • تقديم الدعم لشراء الأدوات التعليمية.
  • توفير وسائل النقل المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

التشغيل:

  • توفير فرص العمل المناسبة لقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • تقديم الدعم لإنشاء مشاريع صغيرة.
  • توفير التدريب والتأهيل المهني.

الحماية الاجتماعية:

  • تقديم معاشات شهرية.
  • تقديم مساعدات مالية.
  • توفير خدمات رعاية اجتماعية.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

  • سهولة الاستخدام: البطاقة سهلة الاستخدام ويمكن استخدامها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
  • التكامل: تقدم البطاقة خدمات متكاملة في مختلف المجالات.
  • الشمول: تشمل البطاقة جميع أنواع الإعاقة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

  • أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • أن يكون مصري الجنسية.
  • أن يكون مقيمًا في مصر.
  • أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.
  • أن لا يكون له أي دخل ثابت.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

موقع وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.. تفاصيل الاستعلام

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم .. ومميزات البطاقة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2024 وشروط الحصول عليه

طريقة التقديم على كارت الخدمات المتكاملة

  • يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.
  • يمكن التقديم من خلال مكاتب التضامن الاجتماعي في المحافظات.

كارت الخدمات المتكاملة هو خطوة مهمة في طريق دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

الاستعلام عن الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

إليك خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة:

1. الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي: من هنا.

2. اختيار "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

3. اختيار "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي".

4. إدخال الرقم القومي.

5. إدخال تاريخ الميلاد.

6. الضغط على "استعلام".

ستظهر لك نتيجة الكشف الطبي على الشاشة.

كارت الخدمات المتكاملة ذوى الاحتياجات الخاصة مميزات كارت الخدمات المتكاملة شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة نتيجة الكشف الطبي

مواد متعلقة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الأكثر قراءة

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

أردوغان فى القاهرة.. وقضايا الإقليم المشتعل على رأس المباحثات

بايدن يُشدد "الخناق" على نتنياهو.. وتوقعات بإجراءات أمريكية غير مسبوقة ضد إسرائيل

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

الحشاشين وصيد العقارب أبرزها.. قائمة بوسترات وأسماء مسلسلات رمضان 2024 كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة