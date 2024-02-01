الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2024 وشروط الحصول عليه

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 بالاسم فقط

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط إلكترونى للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 باستخدام الاسم وذلك من خلال اتباع التالى:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط الرسمي التالي

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للمستعلم أو صاحب الطلب ، ثم الضغط على استعلام

يظهر على الفور موقف الكارت

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المميزات التى تمنحها بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

منحت وزارة التضامن الإجتماعى حامل كارت الخدمات المتكاملة العديد من  المزايا ومنها :

التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم

خصومات على وسائل النقل والمواصلات

دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا

خصومات على الأندية الرياضية

الإعفاء من الضرائب

الحصول على سكن حكومي مناسب

الدمج في المدارس

الجمع بين معاشين

الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات

الكشف المجاني في المستشفيات

الدمج في المعاهد والجامعات

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين

الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية

خصومات على اشتراكات مراكز الشباب

خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبى لبطاقة الخدمات المتكاملة 2024

ومكنت وزارة الصحة ذوى الإعاقة من تحديد موعد للكشف الطبى للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024 من خلال أتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط استعلام كشف طبي خدمات متكاملة  التابع لوزارة الصحة 2024

الضغط على أيقونة “الكشف الطبي"

الضغط على رابط الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة

اختيار استعلام وادخال الرقم القومي

الضغط علي "بحث"، ليظهر أمامك نتيجة استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

شروط الاستفادة من كارت الخدمات المتكاملة

للإستفادة من كارت الخدمات المتكاملة حددت وزارة الصحة عدة شروط وهى كالتالى :

تقديم صور شخصية  للشخص ذوي الهمم مقاس 4*6

3 صور بطاقة شخصية

تقديم شهادة ميلاد مميكنة

صور طبق الأصل لشهادة الميلاد.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بالخطوات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل خطة الحكومة المصرية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

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