الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تتفقد مستشفى العجوزة وتستمع لآراء المواطنين حول مستوى الخدمة

الصحة تتفقد مستشفى
الصحة تتفقد مستشفى العجوزة

تفقد وفدًا بوزارة الصحة والسكان -في زيارة مفاجئة- مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة المعروف باسم «مستشفى العجوزة» التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي تجريها وزارة الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

txt

الصحة: فحص 12 مليونًا و577 ألف مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وفد الوزلرة بدأ جولته في مستشفى العجوزة بتفقد قسم الطوارئ، حيث اطمئن على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتناسب أعداد الأطباء والتمريض مع متوسط معدلات تردد المرضى.

العيادات الخارجية

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تفقد قسم العيادات الخارجية، والذي يضم تخصصات الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة القلب والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، والكلى والمسالك، والرمد، والأنف والأذن، والروماتيزم، والجهاز الهضمي، والباطنة، والأمراض الصدرية، والجلدية، والنساء والتوليد.

"الصحة" تتفقد مستشفى إمبابة العام وتتابع عمل وحدة الأشعة المقطعية متعدد الفحوصات

وتابع «عبدالغفار» أن وفد الوزارة حرص على التحدث مع المرضى في قسم العيادات الخارجية، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، حيث وجه الوزير بالتعامل الفوري مع  شكوى إحدى المرضى، وفتح تحقيق عاجل في سبب الشكوى، كما وجه بزيادة أعداد فرق خدمة المواطنين في المستشفى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوفد انتقد زيادة أعداد الأطباء في عيادة الأسنان عن الاحتياج الفعلي للمستشفى، ووجه بإعادة توزيع الأطباء على مستشفيات أخرى، حسب الاحتياج، لضمان التوزيع العادل للخدمات الطبية.

تقارير  المتابعة الطبية

كما تم تفقد قسم الرعايات المركزة، واطلع على تقارير  المتابعة الطبية لعدد من المرضى، حيث يضم قسم الرعاية 38 سريرا، تشمل الرعاية العامة، ورعاية القلب، ورعاية جراحة القلب المفتوح، ورعاية الكلى، والعزل.

يذكر أن مستشفى العجوزة يضم 130 سريرا في القسم الداخلي، بالإضافة إلى قسم الكلى بسعة 47 ماكينة غسيل كلى، كما يضم المستشفى قسم أشعة متطور، ووحدة قسطرة قلبية تعمل بكفاءة، ووحدة للعلاج الطبيعي، ومعامل تحاليل طبية، مدرسة ومعهد للتمريض.

الصحة مستشفي العجوزة المنظومة الصحية التمريض العيادات الخارجية

مواد متعلقة

الصحة: فحص 3 ملايين و103 آلاف طالب ضمن مبادرة «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

كيفية الوقاية من أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

"الدواء" تختتم دبلومة المستحضرات التجميلية وريادة الأعمال للصيادلة

الصحة: فحص 12 مليونًا و577 ألف مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

«الصحة» توجه عددًا من النصائح لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية خلال التقلبات الجوية

الدواء: تفتيش 9 آلاف مؤسسة صيدلية وتحريز مضبوطات بـ20 مليون جنيه

كيف تحمي نفسك من أعراض متحور فيروس كورونا الجديد؟ وتأثيره على الحوامل والأطفال

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية