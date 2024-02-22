الآن.. خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في الحصول على كافة الخدمات بطريقة سلسة، حيث يتم ذلك عقب حجز الكشف الطبي، لذا يكثر التساؤل على خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.

الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

وفي هذه السطور التالية تستعرض «الدستور»، جميع خطوات تعديل موعد الكشف الطبي بكارت الخدمات المتكاملة والرابط، وطريقة الاستعلام.

خطوات تعديل موعد الكشف الطبي

هناك عدد من الأشخاص يرغبون في تعديل الموعد الخاص بالكشف الطبي، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

يدخل المُتقدم بموقع وزارة الصحة، وسيضغط على كلمة تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2024 سيتم إدخال البيانات المطلوبة وهي «الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، والتاريخ الراغب في تحديده». ثم يضغط المتقدم على زر الحفظ عقب إدخال البيانات المطلوبة كلها وتكون بشكل صحيح.

طريقة الاستعلام عن الكشف الطبي الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة

وهناك طرق للاستعلام عن موعد الكشف الطبي الخاص في بطاقة الخدمات المتكاملة.

ووفق ما قامت به وزارة الصحة لجمع المواطنين بتحديد الراغبين بالاستعلام عن الكشف الطبي الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: يقوم المتقدم بإدخال الاستعلام عن الكشف الطبي بكارت الخدمات المتكاملة بالموقع الخاص في المجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط التالي من هنا.

الخطوة الثانية: سيتم اختيار قسم أخبارنا.

الخطوة الثالثة: ثم القيام بالضغط المتقدم على الرابط الخاص في الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة عبر الرابط التالي من هنا.

الخطوة الرابعة: يختار المُتقدم (كلمة استعلام) وبعدها سيدخل الرقم القومي الخاص به والمكون من حوالي 14 رقم.

الخطوة الخامسة: سيتم الضغط على كلمة بحث، وحينها سيظهر موعد الكشف الطبي للحصول على “الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة”.

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أنواع الإعاقات المستحقة بطاقة الخدمات المتكاملة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنواع الإعاقات التي يستحق صاحبها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ويكون منها: