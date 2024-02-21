"صحة الشرقية": الكشف على 2660 مواطنا ضمن قافلة طبية بمركز كفر صقر

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 2660 مواطنا وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، خلال القافلة الطبية التي تم تنظيمها لمدة يومين، بقرية "حانوت" مركز كفرصقر، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأوضح مسعود في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تنظيم القافلة تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.



وأشار إلى أن القافلة شملت 15 عيادة، بها 13 تخصصا طبيا حيث تم تخصيص عيادتين لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوص المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.



وأضاف أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2660 مواطنا، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 23 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.