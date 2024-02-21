الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة تدرس تعميم إجراء فحص الحمض النووي لوحدات الدم لضمان مأمونية نقل الدم للمرضى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس وفدًا بوزارة الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، وذلك لمتابعة ما توصلت إليه أعمال المجلس وتوصيات اللجان المنبثقة، والوقوف على أي معوقات وتذليلها،  وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات والهيئات المعنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارةالصحةوالسكإن إن وفد الوزارة وجه بإجراء دراسة لتعميم إجراء فحص الحمض  النووي لوحدات الدم لضمان مأمونية وسلامة وحدات الدم ومشتقاتها المنقولة للمرضى،وذلك في إطار استكمال مسيرة نجاح الدولة المصرية فى القضاء على فيروس سي بعد حصولها على الإشهاد الدولي بخلوها من المرض من منظمة الصحة العالمية،مع وضع خطة زمنية وخريطة بالأماكن المستهدفة من خلال استراتيجية عمل موحدة تتيح التغطية الشاملة لكافة محافظات الجمهورية.

ميكنة بنوك الدم

وتابع " عبدالغفار "  أنه التوجيه بتسريع وتيرة ميكنة بنوك الدم  وانهاء إجراءات التعاقدات الخاصة بها، لربط بنوك الدم بنظام إلكتروني موحد بهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية للمتبرعين وذلك في إطار  خطة الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي.

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وأشار " عبدالغفار " أنه تم الإطلاع خلال الإجتماع على آليات تنفيذ الرقابة والمتابعة مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة على بنوك الدم والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وفي حال عدم الالتزام يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون

وأضاف  "عبدالغفار" انه خلال الاجتماع تم مناقشة قائمة المستلزمات الطبية والكواشف الخاصة ببنوك الدم، ووجه الوزير بضرورة الفصل وعدم الخلط بين الكواشف والمستلزمات الخاصة بالمعامل والتحاليل الطبية، وتلك الخاصة بعمل بنوك الدم ووفقا للدليل الإرشادي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.

اختبارات الكواشف في المراكز المعتمدة

وأكد "عبدالغفار " أنه تم التوجيه بضرورة رفع توصية من مجلس مراقبة عمليات الدم لكل من هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية بأن يتم إجراء اختبارات الكواشف في أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان سواء في مركز خدمات نقل الدم القومية أو المعامل المركزية المتخصصة،  إلى جانب بنوك الدم الجامعية.

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وأشار "عبد الغفار " إلى أنه تم توجيه الشكر للدكتورة نهاد محمد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية ومقرر المجلس على جهودها المتميزة التي بذلتها طوال الفترة السابقة وذلك لبلوغها سن التقاعد، واطلع  الوزير  على عرض تقديمي متضمن تقييم لأعمال اللجان المنبثقة عن المجلس، حيث استمع إلى التحديثات الخاصة بشروط تفتيش وتراخيص بنوك الدم طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، واللواء أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة نهاد محمد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية ومقرر المجلس، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية، والدكتور محمود حسن، مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة والسكان،  والدكتور محمد نوح، مدير عام إدارة التخطيط بالوزارة.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الصحة الدم فحص الحمض النووي وحدات الدم ميكنة بنوك الدم قاعدة بيانات قومية

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