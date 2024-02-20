اتحاد المهن الطبية يقرر زيادة معاشات الأعضاء إلى 1500 جنيه وتبكير صرف دفعة مايو

أعلن الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أن مجلس الاتحاد قرر اليوم زيادة معاش المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين؛ ليصل إلى 1500 جنيه بدلا من 1350 جنيها.

وأضاف أمين عام اتحاد المهن الطبية، أنه سيتم تطبيق الزيادة بداية من دفعة معاش يوليو 2024، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد قرر أيضا أن يتم صرف دفعة معاش شهر مايو مبكرا؛ لتكون في بداية شهر أبريل تزامنا مع شهر رمضان وعيد الفطر.

حدة الأعباء المعيشية

وأكد علاء أن هذه الزيادة لا تواكب تضخم الأسعار الحالي ولكنها مساهمة من قبل الاتحاد لتخفيف حدة الأعباء المعيشية على أصحاب المعاشات من أعضاء الاتحاد، لافتا إلى أن هذه الزيادة ستكلف الاتحاد نصف مليار جنيه سنويا.

وأشار أمين عام اتحاد المهن الطبية، أن مجلس الاتحاد يدرس مقترحا مقدما إليه بصرف المعاش بصفة شهرية بدلا من دفعة كل 3 أشهر، وذلك بناء على العديد من مستحقي المعاش.

معاشات الأعضاء

كانت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، قد أعلنت عن بدء تحويل معاشات الأعضاء دفعة فبراير عن أشهر (يناير وفبراير ومارس) 2024، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" وورثتهم، اعتبارًا من اليوم.

وقال الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، إن هذه الدفعة الثانية من المعاشات التي سيتم صرفها بالزيادة الجديدة، وهي مبلغ 1350 جنيها بدلًا من 1000 جنيه شهريا، وذلك طبقًا لقرار مجلس الاتحاد الذي جرى اتخاذه بتاريخ 2 مايو 2023.

وأشار الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، إنه تم تخصيص خط ساخن رقم ١٥٦٠٣ باتحاد المهن الطبية لتلقي استفسارات وشكاوى الأطباء فيما يتعلق بالمعاشات.

وأوضح أمين عام اتحاد المهن الطبية،أنه بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم حوالى 119534 عضوًا، فيما بلغ إجمالى قيمة معاش الأعضاء وأسرهم حوالى 460 مليون جنيه، ويصرف المعاش إجمالًا كل ثلاثة أشهر فى منتصف أشهر (فبراير – مايو – أغسطس – نوفمبر) من كل عام، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد، على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.