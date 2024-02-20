"الصحة" توجه بصرف مكافآة للعاملين بمركز طب أسرة التجمع الثالث

تفقد وفدًا من وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، مركز طب أسرة التجمع الثالث في زيارة مفاجئة، وذلك لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تفقد عيادات الأطفال، والأسنان، وتنظيم الأسرة، وراجع مخزون الأدوية والمستلزمات، وحرص على التحدث مع المرضى وأسرهم، للتأكد من مدى رضائهم على مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوفد اطلع على سجلات حضور العاملين من الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، وراجع القوى البشرية الخاصة بالمركز، كما راجع معدلات تردد المرضى، وتناسبه مع الطاقة الاستيعابية للمركز.

توافر ألبان الأطفال وأرصدتها

وتابع «عبدالغفار» أنه تم التأكد من توافر ألبان الأطفال وأرصدتها، وصلاحياتها، وراجع ألية صرفها للمستحقين، حسب التقارير الطبية الخاصة بالأمهات والمواليد، كما تفقد أماكن انتظار المرضى، ومدى الالتزام بالحفاظ على نظافة وتهوية المكان.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن وفد وزارة الصحة والسكان أشاد بأداء المركز، وتوجه بالشكر للقائمين عليه، موجها بصرف مكافآة لكافة العاملين في المركز، تقديرا لالتزامهم وتفانيهم في أداء عملهم.