الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الصحة" توجه بصرف مكافآة للعاملين بمركز طب أسرة التجمع الثالث

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار من الحدث

تفقد وفدًا من وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، مركز طب أسرة التجمع الثالث في زيارة مفاجئة، وذلك لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تفقد عيادات الأطفال، والأسنان، وتنظيم الأسرة، وراجع مخزون الأدوية والمستلزمات، وحرص على التحدث مع المرضى وأسرهم، للتأكد من مدى رضائهم على مستوى الخدمة المقدمة لهم.

«الصحة» تختتم فعاليات تدريب الدفعة الثانية من المنسقين الإعلاميين بالتعاون مع الـ«يونيسف»

وأضاف «عبدالغفار» أن الوفد اطلع على سجلات حضور العاملين من الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، وراجع القوى البشرية الخاصة بالمركز، كما راجع معدلات تردد المرضى، وتناسبه مع الطاقة الاستيعابية للمركز.

توافر ألبان الأطفال وأرصدتها

وتابع «عبدالغفار» أنه تم التأكد من توافر ألبان الأطفال وأرصدتها، وصلاحياتها، وراجع ألية صرفها للمستحقين، حسب التقارير الطبية الخاصة بالأمهات والمواليد، كما تفقد أماكن انتظار المرضى، ومدى الالتزام بالحفاظ على نظافة وتهوية المكان.

txt

الصحة: إنشاء مستشفى تركى - مصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة

ولفت «عبدالغفار» إلى أن وفد وزارة الصحة والسكان أشاد بأداء المركز، وتوجه بالشكر للقائمين عليه، موجها بصرف مكافآة لكافة العاملين في المركز، تقديرا لالتزامهم وتفانيهم في أداء عملهم.

الصحة مركز طب أسرة التجمع الثالث زيارة مفاجئة صرف مكافات

مواد متعلقة

الرعاية الصحية: توقيع 8 بروتوكولات تعاون مع جهات حكومية مع دول الخليج العربى وأوروبا وأمريكا

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

"الدواء" تعلن عن ورشة عمل بشأن إجراءات تسجيل المستلزمات المحلية

الخميس.. مؤتمر صحفى لـ"الصحة العالمية" بشأن الطوارئ الصحية الراهنة في إقليم شرق المتوسط

"الصحة" تكشف أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس

رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون

هيئة الدواء تنظم ورشة للتعريف بالمراجع العلمية وأنواعها وكيفية البحث

«الصحة» تختتم فعاليات تدريب الدفعة الثانية من المنسقين الإعلاميين بالتعاون مع الـ«يونيسف»

الأكثر قراءة

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب