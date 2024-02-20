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مصر

الخميس.. مؤتمر صحفى لـ"الصحة العالمية" بشأن الطوارئ الصحية الراهنة في إقليم شرق المتوسط

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مؤتمر صحفى بشأن حالات الطوارئ الصحية الراهنة في إقليم شرق المتوسط، وذلك يوم الخميس المقبل 22 فبراير.

ويعقد المؤتمر بحضور؛ الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أياديل ساباربيكوف، رئيس فريق الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، الأرضى الفلسطينية المحتلة.

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وفى وقت سابق؛ وقعت منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية جديدة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لحصول أكثر من مليون شخص في غزة على الخدمات الصحية الطارئة المنقذة للحياة.

تعزيز النظام الصحي

وقالت الدكتورة حنان بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: إن الإتفاقية يُمكِّن منظمة الصحة العالمية من مواصلة تعزيز النظام الصحي، وضمان حصول النازحين بسبب العنف المستمر على الرعاية الصحية المنقذة للحياة".

وأشارت إلى أنه سوف يدعم المشروع، الذي سيُنفَّذ على مدى 12 شهرًا، 30 مركزًا للرعاية الصحية الأولية و10 مستشفيات وسيارات إسعاف في جميع أنحاء غزة بالأدوية الأساسية والإمدادات الطبية واللوازم التي تُستخدَم مرةً واحدةً والوقود. ويستفيد من هذا المشروع ما يقرب من مليون نازح داخلي ومَن يعيشون في المنطقة التي تخدمها المرافق الصحية المستهدفة.

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وأضافت الدكتورة حنان بلخي: قد أرهقت الأعمال العدائية الأخيرة في غزة النظام الصحي، وأدت إلى تفاقم تحدياتٍ مثل نقص الخدمات الأساسية والمياه النظيفة والغذاء والوقود، وفي غضون أربعة أشهر فقط، قُتل ما يقرب من 28000 شخص، وأصيب ما يقرب من 67000 شخص بجروح. كما نزح أكثر من 1.7 مليون شخص، يعيش معظمهم في ملاجئ مكتظة. وفي هذه الظروف، يتعذر وصول سيارات الإسعاف، ويتعطل ترصُّد الأمراض، وأدى عدم كفاية المياه والصرف الصحي إلى زيادة انتشار فاشيات الأمراض المُعدية، ويلتزم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتخفيف معاناة الأشخاص المتضررين من حالات الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم.

الصحة العالمية حالات الطوارئ الصحية شرق المتوسط برنامج الطوارئ الإقليمي الأرضي الفلسطينية الخدمات الصحية الطارئة

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