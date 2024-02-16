"الصحة العالمية": نحاول الوصول لمجمع ناصر الطبى فى غزة بعد اقتحامه

أفادت منظمة الصحة العالمية بأنها تحاول الوصول لمجمع ناصر الطبي، وهو أكبر مستشفى عامل في قطاع غزة، بعد أن اقتحمته القوات الإسرائيلية، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

إسرائيل انتهكت المؤسسات الصحية فى قطاع غزة أمام أعين الجميع

وتنتهك إسرائيل المؤسسات الصحية في قطاع غزة أمام أعين الجميع، لا مراقب ولا محاسب، والهدف الأساسي من ذلك إنهاء المنظومة الصحية وجعل الشعب الفلسطيني أعزل يواجه مصيره دون رحمة أو شفقة.

وتم إخلاء مجمع ناصر الطبي من المرضى بطريقة غير إنسانية، كما أوقف جيش الاحتلال مولدات المستشفى، ويتم التعامل بحالة من التقشف الشديد وتشغيل الأجهزة فقط على الأقسام الحيوية.