الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: ارتقاء 28775 شهيدًا و68552 مصابًا منذ بداية الحرب على غزة

شهيدا
شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28775 شهيدًا و68552 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل. 

وأكدت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الأنقاض وأن قوات الاحتلال تواصل منع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. 

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 10 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدًا و157 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيليى الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: دمار 70% من البنية التحتية فى غزة.. ولا أمان فى القطاع

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل| صحيفة عبرية: توقعات بإبرام صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل خلال شهر رمضان

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

غدًا.. الحكم على رضا عبدالعال فى "سب ثلاثى الأهلى"

شيماء غنيم: شخصيات "رَبْع الرُّز" كانت حية أمامي تزورني وتتحدث معي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى