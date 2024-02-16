الصحة الفلسطينية: ارتقاء 28775 شهيدًا و68552 مصابًا منذ بداية الحرب على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28775 شهيدًا و68552 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الأنقاض وأن قوات الاحتلال تواصل منع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 10 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدًا و157 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.