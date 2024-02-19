الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد غرفة التجارة الأمريكية برئاسة ستيف ليوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون الشرق الأوسط، في مقر الهيئة بالمنصورية، بحضور أننا بيوريس، مديرة شئون مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والدكتورة جينا ارتيوسو، مسئولة ملف مصر بالغرفة، وعدد من قيادات الهيئة.

تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التصنيع الدوائي بين الشركات المصرية والأمريكية، ومناقشة ورسم برامج مستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تنظيم المنتجات الطبية ودعم توطين الصناعة الدوائية في مصر.

استثمارات الشركات الأمريكية

كما تطرقت المناقشات إلى سبل دعم استثمارات الشركات الأمريكية داخل سوق الدواء المصرية، والحفاظ على التنمية المستدامة للقطاع الدوائي.

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وأكد الدكتور علي الغمراوي، التطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مجال الصناعات الدوائية، مضيفًا أن هيئة الدواء المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم الصناعة الدوائية للتأكيد على مأمونية وفاعلية الدواء المصري وكذلك دعم الاستثمارات الجادة في هذا القطاع المهم.

برامج للصناعة الدوائية المصرية

كما أكد العمل على صياغة خطط ووضع برامج للصناعة الدوائية المصرية وروادها لفتح قنوات للتعاون مع كافة شركات الصناعات الدوائية وفهم احتياجاتهم وتسهيل تقديم الخدمات بين الأطراف، وذلك عبر توحيد المعايير التي تضمن سلامة المنتج الدوائي، ووجود تنسيق متكامل وعمل محادثات واجتماعات تشاورية مع كافة المسئولين عن القطاع الصحي والدوائي.

تأتي الزيارة في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع الهيئات والجهات الدولية، وتأكيدًا على ريادتها الإقليمية وحرصها الدائم على توطين الصناعة الدوائية.

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وكان الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد استقبل وفد دستور الأدوية الأمريكي برئاسة الدكتور فينكات سوريندرا، نائب رئيس دستور الأدوية الأمريكي للمناطق وعمليات البرامج (RPO)، في مقر الهيئة بالمنصورية، بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتور الاسندرو سلامة، نائب رئيس والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وعدد من قيادات الهيئة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة برامج التعاون الحالية المشتركة بين الجانبين، ورسم برامج مماثلة مستقبلية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تنظيم المنتجات الطبية ودعم توطين الصناعة الدوائية في مصر.

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الدواء غرفة التجارة الامريكية تعزيز التعاون التصنيع الدوائي الصناعة الدوائية القطاع الصحي

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