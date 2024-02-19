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مصر

الصحة تدرج مبادرة الألف يوم الذهبية ضمن الهيكل التنظيمي لعمل الوزارة

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أدرجت وزارة الصحة والسكان، مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية جزءًا من الهيكل التنظيمي لعمل الوزارة وعدم اعتبارها مجرد مبادرة ترتبط بفترة زمنية معينة.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الإثنين، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات وذلك عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم متابعة معدلات التنفيذ الخاصة بمبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية، والتي انطلقت تحت مظلة "100 يوم صحة" في شهر أغسطس 2023 والتي تعتمد على 3 محاور (المشورة الأسرية المتكاملة والفردية لتحسين الخصائص السكانية ومخرجات الألف يوم الذهبية، دعم الولادة الطبيعية وتخفيض القيصرية غير المبررة طبيا وتطبيق آليات المستشفى صديق الأم والطفل، تحسين مخرجات حديثي الولادة وتطبيق الحضانة صديقة الأم والطفل)، مؤكدًا على حق الطفل في الحصول على الرعاية المثلى بدءً بمشورة ما قبل الزواج وحتى عامه الثاني، فضلًا عن حتمية مباعدة الأم بين الحملين المتعاقبين من 3 إلى 5 سنوات لمنع إصابة الطفل بالتوحد والتقزم والسكري.

مراكز الرعاية الأولية

وأشار "عبدالغفار" إلى أنه تم توجيه مديري المديريات بالمحافظات بتوفير غرف للمشوره الأسرية في كافة وحدات ومراكز الرعاية الأولية ضمن المبادرة، موضحًا أن المرحلة الأولى من المراحل الثلاث للمبادرة تضم 15 محافظة، لافتًا إلى تشكيل فريق لحوكمة المبادرة يضم كافة رؤساء القطاعات والقادة المعنيين من الوزارة (حوكمة استراتيجية، حوكمة إكلينيكية، بما يضمن توفير الاستراتيجيات التنفيذية ومراقبة تنفيذ أنشطة المبادرة وقياس الأداء المؤسسي، فضلًا عن ضمان توفير البروتوكولات الطبية والإرشادات، ومتابعة التزام مقدمي الخدمات الصحية وفقًا للبروتوكولات المحددة.

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف المرور الدوري على المنشآت الصحية المختلفة بكافة المحافظات من خلال مديري المديريات ورؤساء القطاعات والهيئات لمتابعة العمل على أرض الواقع ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين، بما يضمن توفير خدمات طبية ذات جودة للمواطنين.

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كما وجهت الوزارة بتشكيل مجموعة عمل من مختلف قطاعات الوزارة للمرور على كافة المنشآت الصحية بالمحافظات لضمان انتظام سلاسل  إمداد الأدوية والمستلزمات والمستهلكات، كما وجه خلال الاجتماع بوضع خطة عمل متكاملة خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية ذات جودة للمرضى على مدار اليوم.

أضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أن قيادات الوزارة استمعوا للخطة الخاصة بتطوير وبناء قدرات القوى البشرية والبنية التحتية بالمعاهد الفنية الصحية، لافتًا إلى أن برنامج بناء القدرات يتضمن 4 مراحل ( توفير المناهج التعليمية القائمة على الكفاءة، تحديد الكفاءات من العناصر البشرية، تطوير المناهج الدراسية، تقييم الطلاب)، فضلًا عن الاستماع لخطة تطوير  البنية التحتية المعاهد الفنية الصحية القائمة بالفعل، واستعراض النموذج النمطي للمعاهد المستقبلية.

الصحة مبادرة الألف يوم الذهبية المنشآت الصحية المخالفات الخدمات الطبية الخصائص السكانية

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